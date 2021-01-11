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Рубрика: Власть

Дорожная карта мира

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о развитии Карабаха
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении после переговоров в Кремле по Нагорному Карабаху подписали совместное заявление. Будет создана рабочая группа под руководством вице-премьеров трех стран, в ближайшее время будут представлены конкретные планы развития транспортной инфраструктуры и экономики региона, заявил по итогам Владимир Путин.
Лидеры расположились за овальным столом для переговоров в представительском кабинете Кремля. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС Лидеры расположились за овальным столом для переговоров в представительском кабинете Кремля. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Лидеры расположились за овальным столом для переговоров в представительском кабинете Кремля. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Переговоры прошли по инициативе российского президента и продлились почти 4 часа. Встречая гостей, Путин тепло с ними поздоровался и пожал руки. При этом Ильхам Алиев и Никол Пашинян обмениваться друг с другом рукопожатием не стали, ограничившись приветствием.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В трехстороннем заявлении от 9 ноября говорилось о прекращении военных действий, отправке в регион российских миротворцев и необходимости помочь мирному населению вернуться к нормальной жизни. "Договоренности последовательно реализуются", - констатировал президент России. "По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов", - считает он. "Сейчас обстановка в регионе спокойная", - оценил Путин. "Мы пришли к выводу, что условия этого соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов", - заметил он после встречи. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами. В Нагорный Карабах вернулось свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев, идет работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилья.

Президент России предложил наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования. Это вопросы, связанные с деятельностью российских миротворцев, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем и охраной объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживают вопросы разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, а также открытия границ, считает он. Этим займется трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров - такое предложение российского президента поддержали его собеседники. В ближайшее время будут созданы рабочие экспертные подгруппы, которые представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

До 30 января рабочая группа проведет первое заседание и по итогам сформирует перечень основных направлений работы. Приоритеты - железнодорожное и автомобильное сообщение. В течение месяца после этого заседания подгруппы подготовят список проектов для утверждения лидерами. До марта рабочая группа представит лидерам перечень и график мероприятий по восстановлению и сооружению объектов транспортной инфраструктуры для международных перевозок через Азербайджан и Армению, а также перевозок, осуществляемых Азербайджаном и Арменией, при выполнении которых требуется пересечение территорий этих государств.

Путин уверен, что реализация соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу, и - без сомнений - региону в целом, а значит, и интересам России. В основе совместного заявления лежит стремление к урегулированию ситуации на длительную перспективу, сказал он.

Один из приоритетов рабочей группы - восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения

"Встреча была очень важна, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона", - заявил после переговоров Алиев. "Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу и за два месяца за исключением небольших инцидентов не было серьезных поводов для беспокойства", - оценил он. Азербайджанский лидер считает, что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом и нужно думать о будущем - как жить вместе по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий и укреплять региональную стабильность и безопасность. По его словам, заявление "подводит черту" под тем, что происходило в прошлом году. Оно нацелено на разблокирование транспортных коммуникаций. У Азербайджана будет сообщение через Армению с Нахичеванской автономной республикой, а у Армении через азербайджанскую территорию - железнодорожный выход на Россию и Иран.

Армянский лидер считает, что конфликт до сих пор не урегулирован. "Удалось обеспечить режим прекращения огня, но остается еще очень много вопросов, которые должны решаться", - заявил Пашинян. Один из них - статус Нагорного Карабаха. Также не удалось вчера, по его словам, решить вопрос военнопленных. При этом он согласился, что реализация договоренностей подписанного вчера в Москве заявления может изменить экономический облик региона и привести к еще более надежным гарантиям безопасности.

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