Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 466-ФЗ "О территориальной юрисдикции гарнизонных военных судов"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

В соответствии со статьей 22 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", статьями 1 и 21 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" установить, что юрисдикция гарнизонных военных судов распространяется на воинские части, учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, дислоцируемые на территориях следующих административно-территориальных единиц Российской Федерации:

Абаканского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Тыва, Республики Хакасия, Ермаковского и Минусинского районов Красноярского края;

Анадырского гарнизонного военного суда - на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа;

Архангельского гарнизонного военного суда - на территориях города областного значения Архангельска, городов Коряжмы и Котласа, островных территориях Земля Франца-Иосифа и Виктория, Вельского, Верхнетоемского, Вилегодского, Виноградовского, Котласского, Красноборского, Ленского, Лешуконского, Мезенского, Новая Земля, Пинежского, Приморского, Соловецкого, Устьянского, Холмогорского, Шенкурского районов Архангельской области и территории Ненецкого автономного округа;

Астраханского гарнизонного военного суда - на территориях Астраханской области (за исключением территории закрытого административно-территориального образования Знаменск), Лаганского, Черноземельского, Юстинского и Яшкульского районов Республики Калмыкия;

Балтийского гарнизонного военного суда - на территориях городов Ладушкина, Мамоново, Пионерского и Светлого, поселка городского типа Янтарный, Багратионовского, Балтийского, Гвардейского, Гурьевского, Зеленоградского, Правдинского и Светлогорского административных районов Калининградской области;

Барнаульского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Алтай и Алтайского края;

Белогорского гарнизонного военного суда - на территориях города Белогорска, Белогорского, Октябрьского, Ромненского и Серышевского районов Амурской области;

Биробиджанского гарнизонного военного суда - на территории Еврейской автономной области;

Благовещенского гарнизонного военного суда - на территориях городов Благовещенска, Райчихинска, Архаринского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, Константиновского, Михайловского и Тамбовского районов Амурской области;

Борзинского гарнизонного военного суда - на территориях городского округа "Поселок Агинское", Агинского, Александро-Заводского, Борзинского, Дульдургинского, Забайкальского, Калганского, Краснокаменского, Могойтуйского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Ононского и Приаргунского районов Забайкальского края;

Брянского гарнизонного военного суда - на территориях Брянской области и Орловской области;

Буденновского гарнизонного военного суда - на территориях города Буденновска, Арзгирского, Благодарненского, Буденновского, Левокумского, Нефтекумского и Новоселицкого районов Ставропольского края;

Великоновгородского гарнизонного военного суда - на территориях Новгородской области, Бокситогорского, Киришского, Лужского и Тихвинского муниципальных районов Ленинградской области;

Владивостокского гарнизонного военного суда - на территориях городов краевого подчинения Артема и Владивостока, Надеждинского и Хасанского административных районов Приморского края;

Владикавказского гарнизонного военного суда - на территории Республики Северная Осетия - Алания (за исключением Моздокского района);

Владимирского гарнизонного военного суда - на территории Владимирской области;

Волгоградского гарнизонного военного суда - на территориях Волгоградской области (за исключением территории закрытого административно-территориального образования Знаменск), Кетченеровского, Малодербетовского, Октябрьского и Сарпинского районов Республики Калмыкия;

Вологодского гарнизонного военного суда - на территории Вологодской области;

Воркутинского гарнизонного военного суда - на территории Республики Коми;

Воронежского гарнизонного военного суда - на территории Воронежской области;

Выборгского гарнизонного военного суда - на территориях Выборгского и Приозерского муниципальных районов Ленинградской области;

Гаджиевского гарнизонного военного суда - на территориях закрытого административно-территориального образования поселок Видяево, города Гаджиево, входящего в состав закрытого административно-территориального образования Александровск, Кольского района Мурманской области;

Грозненского гарнизонного военного суда - на территории Чеченской Республики;

Заозерского гарнизонного военного суда - на территориях закрытого административно-территориального образования город Заозерск, Печенгского района Мурманской области;

Знаменского гарнизонного военного суда - на территории закрытого административно-территориального образования Знаменск Астраханской области;

Екатеринбургского гарнизонного военного суда - на территориях городов Асбеста, Березовского, Верхняя Пышма, Екатеринбурга, Заречного, Ирбита, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Первоуральска, Полевского и Ревды, закрытого административно-территориального образования поселок Уральский, Артемовского, Артинского, Ачитского, Байкаловского, Белоярского, Богдановичского, Ирбитского, Каменского, Красноуфимского, Нижнесергинского, Пышминского, Слободо-Туринского, Сухоложского, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Шалинского районов Свердловской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа;

Ивановского гарнизонного военного суда - на территории Ивановской области;

Иркутского гарнизонного военного суда - на территории Иркутской области;

Казанского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Марий Эл, Республики Татарстан (Татарстан) и Чувашской Республики - Чувашии;

Калининградского гарнизонного военного суда - на территориях городов Калининграда и Советска, Гусевского, Краснознаменского, Неманского, Нестеровского, Озерского, Полесского, Славского и Черняховского административных районов Калининградской области;

Калужского гарнизонного военного суда - на территории Калужской области;

Комсомольского-на-Амуре гарнизонного военного суда - на территории города Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, Охотского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов и района имени Полины Осипенко Хабаровского края;

Краснодарского гарнизонного военного суда - на территориях городов Горячий Ключ и Краснодара, Абинского, Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Динского, Ейского, Калининского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Кущевского, Ленинградского, Новопокровского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского, Славянского, Староминского, Тимашевского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Щербиновского районов Краснодарского края и Тахтамукайского района Республики Адыгея (Адыгея);

Краснореченского гарнизонного военного суда - на территориях Индустриального района города Хабаровска, Бикинского, Вяземского районов и района имени Лазо Хабаровского края;

Красноярского гарнизонного военного суда - на территории Красноярского края, за исключением Ермаковского и Минусинского районов Красноярского края;

Курильского гарнизонного военного суда - на территориях Курильского, Северо-Курильского и Южно-Курильского районов Сахалинской области;

Курского гарнизонного военного суда - на территориях Курской области и Белгородской области;

Крымского гарнизонного военного суда - на территории Республики Крым;

Кяхтинского гарнизонного военного суда - на территориях Бичурского, Джидинского, Закаменского, Кяхтинского, Мухоршибирского и Селенгинского районов Республики Бурятия;

Магнитогорского гарнизонного военного суда - на территориях Златоустовского, Локомотивного, Магнитогорского, Миасского, Трехгорного, Троицкого, Усть-Катавского и Чебаркульского городских округов, Агаповского, Ашинского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Карталинского, Катав-Ивановского, Кизильского, Нагайбакского, Саткинского, Троицкого, Уйского, Чебаркульского и Чесменского муниципальных районов Челябинской области;

Майкопского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Адыгея (Адыгея) (за исключением Тахтамукайского района), городов Армавира и Кропоткина, Апшеронского, Белореченского, Гулькевичского, Кавказского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Тбилисского и Успенского районов Краснодарского края;

Махачкалинского гарнизонного военного суда - на территории Республики Дагестан;

Мирненского гарнизонного военного суда - на территориях закрытого административно-территориального образования город Мирный, Каргопольского, Коношского, Няндомского и Плесецкого районов Архангельской области;

Московского гарнизонного военного суда - на территориях Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного и Южного административных округов города Москвы, районов Арбат, Басманный, Красносельский, Мещанский и Пресненский Центрального административного округа города Москвы;

Мурманского гарнизонного военного суда - на территориях города Мурманска, городов Мурманской области с подведомственными территориями Апатиты, Кировска, Мончегорска, Оленегорска и Полярные Зори, Кандалакшского, Ковдорского, Ловозерского и Терского районов Мурманской области;

Нальчикского гарнизонного военного суда - на территориях Кабардино-Балкарской Республики, Республики Ингушетия и Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания;

Наро-Фоминского гарнизонного военного суда - на территориях Наро-Фоминского городского округа, закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области;

Нижегородского гарнизонного военного суда - на территории Нижегородской области;

Нижнетагильского гарнизонного военного суда - на территориях городов Алапаевска, Ивделя, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Североуральска и Серова, закрытого административно-территориального образования город Лесной, закрытого административно-территориального образования город Новоуральск, закрытого административно-территориального образования поселок Свободный, Алапаевского, Верхнесалдинского, Верхотурского, Гаринского, Камышловского, Невьянского, Новолялинского, Пригородного, Режевского, Серовского, Таборинского и Туринского районов Свердловской области;

Новороссийского гарнизонного военного суда - на территориях городов Анапы, Геленджика и Новороссийска, Анапского, Крымского и Темрюкского районов Краснодарского края;

Новосибирского гарнизонного военного суда - на территории Новосибирской области;

Новочеркасского гарнизонного военного суда - на территориях городов Гуково, Донецка, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинска и Шахты, Белокалитвинского, Боковского, Верхнедонского, Каменского, Кашарского, Красносулинского, Миллеровского, Морозовского, Октябрьского, Тарасовского, Усть-Донецкого, Чертковского и Шолоховского районов Ростовской области;

Одинцовского гарнизонного военного суда - на территориях городских округов Истра, Красногорск, Лотошино, Подольск, Протвино, Пущино, Серпухов, Чехов и Шаховская, Волоколамского, Можайского, Одинцовского и Рузского городских округов, закрытых административно-территориальных образований городских округов Власиха, Восход и Краснознаменск Московской области;

Омского гарнизонного военного суда - на территории Омской области;

Оренбургского гарнизонного военного суда - на территории Оренбургской области;

Пензенского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Мордовия и Пензенской области;

Пермского гарнизонного военного суда - на территориях Пермского края и Кировской области;

Петрозаводского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Карелия, Лодейнопольского и Подпорожского муниципальных районов Ленинградской области;

Полярнинского гарнизонного военного суда - на территории закрытого административно-территориального образования Александровск (за исключением территории города Гаджиево) Мурманской области;

Псковского гарнизонного военного суда - на территории Псковской области;

Пятигорского гарнизонного военного суда - на территориях Карачаево-Черкесской Республики и городов Георгиевска, Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, Лермонтова, Минеральные Воды и Пятигорска, Георгиевского, Кировского, Курского, Минераловодского, Предгорного, Советского и Степновского районов Ставропольского края;

Реутовского гарнизонного военного суда - на территориях городских округов Балашиха, Бронницы, Воскресенск, Дзержинский, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Ивантеевка, Кашира, Котельники, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Озёры, Павловский Посад, Реутов, Серебряные Пруды, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Шатура, Щёлково, Электрогорск и Электросталь, Богородского, Коломенского, Ленинского, Орехово-Зуевского и Раменского городских округов, закрытого административно-территориального образования городской округ Звездный городок Московской области;

Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда - на территориях Ростовской области (кроме городов и районов, отнесенных к юрисдикции Новочеркасского гарнизонного военного суда), города Элисты, Ики-Бурульского и Целинного районов Республики Калмыкия;

Рязанского гарнизонного военного суда - на территории Рязанской области;

Самарского гарнизонного военного суда - на территории Самарской области;

Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда - на территориях Адмиралтейского (за исключением муниципальных округов Адмиралтейский округ и Екатерингофский), Василеостровского (за исключением муниципального округа Гавань), Выборгского, Калининского, Кировского (за исключением муниципального округа Автово), Колпинского, Красногвардейского (за исключением муниципального округа Малая Охта), Красносельского, Московского, Невского, Пушкинского, Фрунзенского и Центрального районов города Санкт-Петербурга, Гатчинского и Тосненского муниципальных районов Ленинградской области;

Саратовского гарнизонного военного суда - на территории Саратовской области;

Свободненского гарнизонного военного суда - на территориях городов Зеи, Свободного, Тынды, Шимановска, закрытого административно-территориального образования Циолковский, Зейского, Магдагачинского, Мазановского, Свободненского, Селемджинского, Сковородинского, Тындинского, Шимановского районов Амурской области;

Севастопольского гарнизонного военного суда - на территории города федерального значения Севастополя;

Северодвинского гарнизонного военного суда - на территориях городов областного значения Новодвинска, Онеги, Северодвинска и Онежского района Архангельской области;

Североморского гарнизонного военного суда - на территориях закрытых административно-территориальных образований городов Североморск и Островной Мурманской области;

Смоленского гарнизонного военного суда - на территории Смоленской области;

Советско-Гаванского гарнизонного военного суда - на территориях города Советская Гавань, Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края;

Солнечногорского гарнизонного военного суда - на территориях городских округов Долгопрудный, Дубна, Клин, Королёв, Красноармейск, Лобня, Мытищи, Солнечногорск и Химки, Дмитровского, Пушкинского, Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов Московской области;

Сочинского гарнизонного военного суда - на территориях городского округа город-курорт Сочи, городского округа Сириус и Туапсинского района Краснодарского края;

Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда - на территориях городов краевого подчинения Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска и Спасска-Дальнего, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Пожарского, Спасского, Тернейского, Черниговского, Чугуевского и Яковлевского административных районов Приморского края;

Ставропольского гарнизонного военного суда - на территориях городов Невинномысска и Ставрополя, Александровского, Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Туркменского и Шпаковского районов Ставропольского края, Городовиковского, Приютненского и Яшалтинского районов Республики Калмыкия;

Тамбовского гарнизонного военного суда - на территориях Тамбовской области и Липецкой области;

Тверского гарнизонного военного суда - на территории Тверской области;

Томского гарнизонного военного суда - на территориях Томской области и Кемеровской области - Кузбасса;

Тульского гарнизонного военного суда - на территории Тульской области;

Улан-Удэнского гарнизонного военного суда - на территориях городов Улан-Удэ и Северобайкальска, Баргузинского, Баунтовского, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Муйского, Окинского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Тарбагатайского, Тункинского и Хоринского районов Республики Бурятия;

Ульяновского гарнизонного военного суда - на территории Ульяновской области;

Уссурийского гарнизонного военного суда - на территориях города краевого подчинения Уссурийска, Михайловского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского административных районов Приморского края;

Уфимского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Башкортостан и Удмуртской Республики;

Фокинского гарнизонного военного суда - на территорях городов краевого подчинения Большой Камень, Находки, Партизанска и Фокино, Лазовского, Ольгинского, Партизанского и Шкотовского административных районов Приморского края;

Хабаровского гарнизонного военного суда - на территориях города Хабаровска (за исключением Индустриального района), Хабаровского и Нанайского районов Хабаровского края;

Челябинского гарнизонного военного суда - на территориях Верхнеуфалейского, Карабашского, Копейского, Кыштымского, Озерского, Снежинского, Челябинского и Южноуральского городских округов, Аргаяшского, Еманжелинского, Еткульского, Каслинского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Кусинского, Нязепетровского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского и Увельского муниципальных районов Челябинской области, Курганской области;

Читинского гарнизонного военного суда - на территориях Еравнинского района Республики Бурятия, закрытого административно-территориального образования Горный, города Читы, Акшинского, Балейского, Газимуро-Заводского, Каларского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Могочинского, Нерчинского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Тунгиро-Олекминского, Тунгокоченского, Улетовского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шелопугинского и Шилкинского районов Забайкальского края;

Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - на территориях городов Александровска-Сахалинского и Южно-Сахалинска, Анивского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, Невельского, Ногликского, Охинского, Поронайского, Смирныховского, Томаринского, Тымовского, Углегорского и Холмского районов Сахалинской области;

Якутского гарнизонного военного суда - на территории Республики Саха (Якутия);

Ярославского гарнизонного военного суда - на территориях Ярославской области и Костромской области;

35-го гарнизонного военного суда - на территории Камчатского края;

224-го гарнизонного военного суда - на территориях Сосновоборского городского округа, Всеволожского, Волосовского, Волховского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского и Сланцевского муниципальных районов Ленинградской области, Петродворцового, Кронштадтского и Курортного районов, муниципальных округов Адмиралтейский округ и Екатерингофский Адмиралтейского района, муниципального округа Гавань Василеостровского района, муниципального округа Автово Кировского района, муниципального округа Малая Охта Красногвардейского района, Петроградского и Приморского районов города Санкт-Петербурга;

235-го гарнизонного военного суда - на территориях Зеленоградского, Западного, Новомосковского, Северо-Западного, Троицкого Юго-Западного, административных округов города Москвы, районов Замоскворечье, Таганский, Тверской, Хамовники и Якиманка Центрального административного округа города Москвы.

Статья 2

Признать утратившими силу:

1) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 8 октября 2002 года N 121-ФЗ "О создании Грозненского гарнизонного военного суда и упразднении Норильского гарнизонного военного суда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 41, ст. 3968);

2) пункты 2, 3, 5, 6 и 7 статьи 1 Федерального закона от 29 июня 2004 года N 59-ФЗ "О создании и упразднении некоторых гарнизонных военных судов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2712);

3) пункты 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 12 июня 2008 года N 89-ФЗ "О создании Новочеркасского гарнизонного военного суда и упразднении 6-го гарнизонного военного суда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2802);

4) пункты 14, 15 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года N 182-ФЗ "Об упразднении некоторых гарнизонных военных судов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4013);

5) пункт 6 статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 154-ФЗ "О создании судов Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3360);

6) пункт 19 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 года N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 47, ст. 7124).

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин