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11 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)

Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 466-ФЗ "О территориальной юрисдикции гарнизонных военных судов"

Дата подписания 29 декабря 2020 г.
Опубликован 11 января 2021 г.

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

В соответствии со статьей 22 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", статьями 1 и 21 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" установить, что юрисдикция гарнизонных военных судов распространяется на воинские части, учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, дислоцируемые на территориях следующих административно-территориальных единиц Российской Федерации:

Абаканского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Тыва, Республики Хакасия, Ермаковского и Минусинского районов Красноярского края;

Анадырского гарнизонного военного суда - на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа;

Архангельского гарнизонного военного суда - на территориях города областного значения Архангельска, городов Коряжмы и Котласа, островных территориях Земля Франца-Иосифа и Виктория, Вельского, Верхнетоемского, Вилегодского, Виноградовского, Котласского, Красноборского, Ленского, Лешуконского, Мезенского, Новая Земля, Пинежского, Приморского, Соловецкого, Устьянского, Холмогорского, Шенкурского районов Архангельской области и территории Ненецкого автономного округа;

Астраханского гарнизонного военного суда - на территориях Астраханской области (за исключением территории закрытого административно-территориального образования Знаменск), Лаганского, Черноземельского, Юстинского и Яшкульского районов Республики Калмыкия;

Балтийского гарнизонного военного суда - на территориях городов Ладушкина, Мамоново, Пионерского и Светлого, поселка городского типа Янтарный, Багратионовского, Балтийского, Гвардейского, Гурьевского, Зеленоградского, Правдинского и Светлогорского административных районов Калининградской области;

Барнаульского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Алтай и Алтайского края;

Белогорского гарнизонного военного суда - на территориях города Белогорска, Белогорского, Октябрьского, Ромненского и Серышевского районов Амурской области;

Биробиджанского гарнизонного военного суда - на территории Еврейской автономной области;

Благовещенского гарнизонного военного суда - на территориях городов Благовещенска, Райчихинска, Архаринского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, Константиновского, Михайловского и Тамбовского районов Амурской области;

Борзинского гарнизонного военного суда - на территориях городского округа "Поселок Агинское", Агинского, Александро-Заводского, Борзинского, Дульдургинского, Забайкальского, Калганского, Краснокаменского, Могойтуйского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Ононского и Приаргунского районов Забайкальского края;

Брянского гарнизонного военного суда - на территориях Брянской области и Орловской области;

Буденновского гарнизонного военного суда - на территориях города Буденновска, Арзгирского, Благодарненского, Буденновского, Левокумского, Нефтекумского и Новоселицкого районов Ставропольского края;

Великоновгородского гарнизонного военного суда - на территориях Новгородской области, Бокситогорского, Киришского, Лужского и Тихвинского муниципальных районов Ленинградской области;

Владивостокского гарнизонного военного суда - на территориях городов краевого подчинения Артема и Владивостока, Надеждинского и Хасанского административных районов Приморского края;

Владикавказского гарнизонного военного суда - на территории Республики Северная Осетия - Алания (за исключением Моздокского района);

Владимирского гарнизонного военного суда - на территории Владимирской области;

Волгоградского гарнизонного военного суда - на территориях Волгоградской области (за исключением территории закрытого административно-территориального образования Знаменск), Кетченеровского, Малодербетовского, Октябрьского и Сарпинского районов Республики Калмыкия;

Вологодского гарнизонного военного суда - на территории Вологодской области;

Воркутинского гарнизонного военного суда - на территории Республики Коми;

Воронежского гарнизонного военного суда - на территории Воронежской области;

Выборгского гарнизонного военного суда - на территориях Выборгского и Приозерского муниципальных районов Ленинградской области;

Гаджиевского гарнизонного военного суда - на территориях закрытого административно-территориального образования поселок Видяево, города Гаджиево, входящего в состав закрытого административно-территориального образования Александровск, Кольского района Мурманской области;

Грозненского гарнизонного военного суда - на территории Чеченской Республики;

Заозерского гарнизонного военного суда - на территориях закрытого административно-территориального образования город Заозерск, Печенгского района Мурманской области;

Знаменского гарнизонного военного суда - на территории закрытого административно-территориального образования Знаменск Астраханской области;

Екатеринбургского гарнизонного военного суда - на территориях городов Асбеста, Березовского, Верхняя Пышма, Екатеринбурга, Заречного, Ирбита, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Первоуральска, Полевского и Ревды, закрытого административно-территориального образования поселок Уральский, Артемовского, Артинского, Ачитского, Байкаловского, Белоярского, Богдановичского, Ирбитского, Каменского, Красноуфимского, Нижнесергинского, Пышминского, Слободо-Туринского, Сухоложского, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Шалинского районов Свердловской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа;

Ивановского гарнизонного военного суда - на территории Ивановской области;

Иркутского гарнизонного военного суда - на территории Иркутской области;

Казанского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Марий Эл, Республики Татарстан (Татарстан) и Чувашской Республики - Чувашии;

Калининградского гарнизонного военного суда - на территориях городов Калининграда и Советска, Гусевского, Краснознаменского, Неманского, Нестеровского, Озерского, Полесского, Славского и Черняховского административных районов Калининградской области;

Калужского гарнизонного военного суда - на территории Калужской области;

Комсомольского-на-Амуре гарнизонного военного суда - на территории города Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, Охотского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов и района имени Полины Осипенко Хабаровского края;

Краснодарского гарнизонного военного суда - на территориях городов Горячий Ключ и Краснодара, Абинского, Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Динского, Ейского, Калининского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Кущевского, Ленинградского, Новопокровского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского, Славянского, Староминского, Тимашевского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Щербиновского районов Краснодарского края и Тахтамукайского района Республики Адыгея (Адыгея);

Краснореченского гарнизонного военного суда - на территориях Индустриального района города Хабаровска, Бикинского, Вяземского районов и района имени Лазо Хабаровского края;

Красноярского гарнизонного военного суда - на территории Красноярского края, за исключением Ермаковского и Минусинского районов Красноярского края;

Курильского гарнизонного военного суда - на территориях Курильского, Северо-Курильского и Южно-Курильского районов Сахалинской области;

Курского гарнизонного военного суда - на территориях Курской области и Белгородской области;

Крымского гарнизонного военного суда - на территории Республики Крым;

Кяхтинского гарнизонного военного суда - на территориях Бичурского, Джидинского, Закаменского, Кяхтинского, Мухоршибирского и Селенгинского районов Республики Бурятия;

Магнитогорского гарнизонного военного суда - на территориях Златоустовского, Локомотивного, Магнитогорского, Миасского, Трехгорного, Троицкого, Усть-Катавского и Чебаркульского городских округов, Агаповского, Ашинского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Карталинского, Катав-Ивановского, Кизильского, Нагайбакского, Саткинского, Троицкого, Уйского, Чебаркульского и Чесменского муниципальных районов Челябинской области;

Майкопского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Адыгея (Адыгея) (за исключением Тахтамукайского района), городов Армавира и Кропоткина, Апшеронского, Белореченского, Гулькевичского, Кавказского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Тбилисского и Успенского районов Краснодарского края;

Махачкалинского гарнизонного военного суда - на территории Республики Дагестан;

Мирненского гарнизонного военного суда - на территориях закрытого административно-территориального образования город Мирный, Каргопольского, Коношского, Няндомского и Плесецкого районов Архангельской области;

Московского гарнизонного военного суда - на территориях Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного и Южного административных округов города Москвы, районов Арбат, Басманный, Красносельский, Мещанский и Пресненский Центрального административного округа города Москвы;

Мурманского гарнизонного военного суда - на территориях города Мурманска, городов Мурманской области с подведомственными территориями Апатиты, Кировска, Мончегорска, Оленегорска и Полярные Зори, Кандалакшского, Ковдорского, Ловозерского и Терского районов Мурманской области;

Нальчикского гарнизонного военного суда - на территориях Кабардино-Балкарской Республики, Республики Ингушетия и Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания;

Наро-Фоминского гарнизонного военного суда - на территориях Наро-Фоминского городского округа, закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области;

Нижегородского гарнизонного военного суда - на территории Нижегородской области;

Нижнетагильского гарнизонного военного суда - на территориях городов Алапаевска, Ивделя, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Североуральска и Серова, закрытого административно-территориального образования город Лесной, закрытого административно-территориального образования город Новоуральск, закрытого административно-территориального образования поселок Свободный, Алапаевского, Верхнесалдинского, Верхотурского, Гаринского, Камышловского, Невьянского, Новолялинского, Пригородного, Режевского, Серовского, Таборинского и Туринского районов Свердловской области;

Новороссийского гарнизонного военного суда - на территориях городов Анапы, Геленджика и Новороссийска, Анапского, Крымского и Темрюкского районов Краснодарского края;

Новосибирского гарнизонного военного суда - на территории Новосибирской области;

Новочеркасского гарнизонного военного суда - на территориях городов Гуково, Донецка, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинска и Шахты, Белокалитвинского, Боковского, Верхнедонского, Каменского, Кашарского, Красносулинского, Миллеровского, Морозовского, Октябрьского, Тарасовского, Усть-Донецкого, Чертковского и Шолоховского районов Ростовской области;

Одинцовского гарнизонного военного суда - на территориях городских округов Истра, Красногорск, Лотошино, Подольск, Протвино, Пущино, Серпухов, Чехов и Шаховская, Волоколамского, Можайского, Одинцовского и Рузского городских округов, закрытых административно-территориальных образований городских округов Власиха, Восход и Краснознаменск Московской области;

Омского гарнизонного военного суда - на территории Омской области;

Оренбургского гарнизонного военного суда - на территории Оренбургской области;

Пензенского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Мордовия и Пензенской области;

Пермского гарнизонного военного суда - на территориях Пермского края и Кировской области;

Петрозаводского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Карелия, Лодейнопольского и Подпорожского муниципальных районов Ленинградской области;

Полярнинского гарнизонного военного суда - на территории закрытого административно-территориального образования Александровск (за исключением территории города Гаджиево) Мурманской области;

Псковского гарнизонного военного суда - на территории Псковской области;

Пятигорского гарнизонного военного суда - на территориях Карачаево-Черкесской Республики и городов Георгиевска, Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, Лермонтова, Минеральные Воды и Пятигорска, Георгиевского, Кировского, Курского, Минераловодского, Предгорного, Советского и Степновского районов Ставропольского края;

Реутовского гарнизонного военного суда - на территориях городских округов Балашиха, Бронницы, Воскресенск, Дзержинский, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Ивантеевка, Кашира, Котельники, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Озёры, Павловский Посад, Реутов, Серебряные Пруды, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Шатура, Щёлково, Электрогорск и Электросталь, Богородского, Коломенского, Ленинского, Орехово-Зуевского и Раменского городских округов, закрытого административно-территориального образования городской округ Звездный городок Московской области;

Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда - на территориях Ростовской области (кроме городов и районов, отнесенных к юрисдикции Новочеркасского гарнизонного военного суда), города Элисты, Ики-Бурульского и Целинного районов Республики Калмыкия;

Рязанского гарнизонного военного суда - на территории Рязанской области;

Самарского гарнизонного военного суда - на территории Самарской области;

Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда - на территориях Адмиралтейского (за исключением муниципальных округов Адмиралтейский округ и Екатерингофский), Василеостровского (за исключением муниципального округа Гавань), Выборгского, Калининского, Кировского (за исключением муниципального округа Автово), Колпинского, Красногвардейского (за исключением муниципального округа Малая Охта), Красносельского, Московского, Невского, Пушкинского, Фрунзенского и Центрального районов города Санкт-Петербурга, Гатчинского и Тосненского муниципальных районов Ленинградской области;

Саратовского гарнизонного военного суда - на территории Саратовской области;

Свободненского гарнизонного военного суда - на территориях городов Зеи, Свободного, Тынды, Шимановска, закрытого административно-территориального образования Циолковский, Зейского, Магдагачинского, Мазановского, Свободненского, Селемджинского, Сковородинского, Тындинского, Шимановского районов Амурской области;

Севастопольского гарнизонного военного суда - на территории города федерального значения Севастополя;

Северодвинского гарнизонного военного суда - на территориях городов областного значения Новодвинска, Онеги, Северодвинска и Онежского района Архангельской области;

Североморского гарнизонного военного суда - на территориях закрытых административно-территориальных образований городов Североморск и Островной Мурманской области;

Смоленского гарнизонного военного суда - на территории Смоленской области;

Советско-Гаванского гарнизонного военного суда - на территориях города Советская Гавань, Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края;

Солнечногорского гарнизонного военного суда - на территориях городских округов Долгопрудный, Дубна, Клин, Королёв, Красноармейск, Лобня, Мытищи, Солнечногорск и Химки, Дмитровского, Пушкинского, Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов Московской области;

Сочинского гарнизонного военного суда - на территориях городского округа город-курорт Сочи, городского округа Сириус и Туапсинского района Краснодарского края;

Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда - на территориях городов краевого подчинения Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска и Спасска-Дальнего, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Пожарского, Спасского, Тернейского, Черниговского, Чугуевского и Яковлевского административных районов Приморского края;

Ставропольского гарнизонного военного суда - на территориях городов Невинномысска и Ставрополя, Александровского, Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Туркменского и Шпаковского районов Ставропольского края, Городовиковского, Приютненского и Яшалтинского районов Республики Калмыкия;

Тамбовского гарнизонного военного суда - на территориях Тамбовской области и Липецкой области;

Тверского гарнизонного военного суда - на территории Тверской области;

Томского гарнизонного военного суда - на территориях Томской области и Кемеровской области - Кузбасса;

Тульского гарнизонного военного суда - на территории Тульской области;

Улан-Удэнского гарнизонного военного суда - на территориях городов Улан-Удэ и Северобайкальска, Баргузинского, Баунтовского, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Муйского, Окинского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Тарбагатайского, Тункинского и Хоринского районов Республики Бурятия;

Ульяновского гарнизонного военного суда - на территории Ульяновской области;

Уссурийского гарнизонного военного суда - на территориях города краевого подчинения Уссурийска, Михайловского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского административных районов Приморского края;

Уфимского гарнизонного военного суда - на территориях Республики Башкортостан и Удмуртской Республики;

Фокинского гарнизонного военного суда - на территорях городов краевого подчинения Большой Камень, Находки, Партизанска и Фокино, Лазовского, Ольгинского, Партизанского и Шкотовского административных районов Приморского края;

Хабаровского гарнизонного военного суда - на территориях города Хабаровска (за исключением Индустриального района), Хабаровского и Нанайского районов Хабаровского края;

Челябинского гарнизонного военного суда - на территориях Верхнеуфалейского, Карабашского, Копейского, Кыштымского, Озерского, Снежинского, Челябинского и Южноуральского городских округов, Аргаяшского, Еманжелинского, Еткульского, Каслинского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Кусинского, Нязепетровского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского и Увельского муниципальных районов Челябинской области, Курганской области;

Читинского гарнизонного военного суда - на территориях Еравнинского района Республики Бурятия, закрытого административно-территориального образования Горный, города Читы, Акшинского, Балейского, Газимуро-Заводского, Каларского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Могочинского, Нерчинского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Тунгиро-Олекминского, Тунгокоченского, Улетовского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шелопугинского и Шилкинского районов Забайкальского края;

Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - на территориях городов Александровска-Сахалинского и Южно-Сахалинска, Анивского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, Невельского, Ногликского, Охинского, Поронайского, Смирныховского, Томаринского, Тымовского, Углегорского и Холмского районов Сахалинской области;

Якутского гарнизонного военного суда - на территории Республики Саха (Якутия);

Ярославского гарнизонного военного суда - на территориях Ярославской области и Костромской области;

35-го гарнизонного военного суда - на территории Камчатского края;

224-го гарнизонного военного суда - на территориях Сосновоборского городского округа, Всеволожского, Волосовского, Волховского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского и Сланцевского муниципальных районов Ленинградской области, Петродворцового, Кронштадтского и Курортного районов, муниципальных округов Адмиралтейский округ и Екатерингофский Адмиралтейского района, муниципального округа Гавань Василеостровского района, муниципального округа Автово Кировского района, муниципального округа Малая Охта Красногвардейского района, Петроградского и Приморского районов города Санкт-Петербурга;

235-го гарнизонного военного суда - на территориях Зеленоградского, Западного, Новомосковского, Северо-Западного, Троицкого Юго-Западного, административных округов города Москвы, районов Замоскворечье, Таганский, Тверской, Хамовники и Якиманка Центрального административного округа города Москвы.

Статья 2

Признать утратившими силу:

1) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 8 октября 2002 года N 121-ФЗ "О создании Грозненского гарнизонного военного суда и упразднении Норильского гарнизонного военного суда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 41, ст. 3968);

2) пункты 2, 3, 5, 6 и 7 статьи 1 Федерального закона от 29 июня 2004 года N 59-ФЗ "О создании и упразднении некоторых гарнизонных военных судов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2712);

3) пункты 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 12 июня 2008 года N 89-ФЗ "О создании Новочеркасского гарнизонного военного суда и упразднении 6-го гарнизонного военного суда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2802);

4) пункты 14, 15 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года N 182-ФЗ "Об упразднении некоторых гарнизонных военных судов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4013);

5) пункт 6 статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 154-ФЗ "О создании судов Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3360);

6) пункт 19 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 года N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 47, ст. 7124).

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин