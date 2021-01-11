ВОЗ осудила распространение в соцсетях фейков о коронавирусе

Распространение в соцсетях недостоверной информации и конспирологических теорий о пандемии коронавируса мешает установлению контроля над COVID-19. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, сотрудники организации очень обеспокоены тем, что "политические или идеологические цели очень небольшой группы лиц разыгрываются в социальных СМИ в качестве средства, нацеленного на разрушение и срыв очень важного процесса", - цитирует ТАСС Райана.

Он напомнил, что специалисты пытаются остановить вирус, который унес жизни почти двух миллионов человек. Тем, кто борется с COVID-19, не нужны конспирологические теории, подчеркнул Райан. Он также раскритиковал распространение фейков о пандемии, которые провоцируют граждан к "неверию в реальность этого вируса".