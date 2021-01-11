Все сигареты в России хотят сделать самозатухающими

Все разрешенные для продажи на территории России сигареты будут самозатухающими. Соответствующие требования должны быть прописаны в специальном ГОСТе. Вопросами утверждения этого стандарта занимаются два ведомства - МЧС России и минздрав.

"Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России", - сообщил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По статистике, которую ранее приводили в МЧС России, до 40 процентов всех смертей от возгораний происходит из-за непотушенной сигареты.

Курение становится причиной около 10 процентов от всего количества пожаров. Например, в 2018 году пожарные приводили такие цифры: за 2017 год в России в огне погибло 7816 человек. Это в пять раз больше, чем гибнет по той же причине в США, и в десять раз больше, чем в Германии. И статистика с тех пор особо не изменилась.

Пожарные давно бьют тревогу из-за того, что одной из нередких причин пожаров в домах становятся непотушенные сигареты. Можно сказать даже, что наряду с неисправной проводкой курение в постели, и особенно в состоянии алкогольного опьянения, является наиболее распространенной причиной возгораний в квартирах и частных домах. Сигареты либо выпадают из рук на одеяла или ковры, либо, частично догорая, падают с пепельницы на скатерть или на пол. Температура в зоне соприкосновения с поверхностью может достигать 450 градусов, поэтому загореться могут даже деревянные покрытия, а не только вата или ткань.

Ситуацию с пожарами из-за непотушенных сигарет не помогли исправить ни распространение новомодных вейпов, ни введение антитабачного закона

Тогда же, пару лет назад, в профильном департаменте МЧС России полагали, что проблему помогут решить технически продвинутые приборы. Так называемые вейпы входили в моду и были, казалось, совершенно безвредны с точки зрения возникновения искр или способности тлеть. Но вскоре неумолимая статистика показала, что количество пожаров и смертей от непотушенных сигарет вниз не пошло.

Не помогло исправить ситуацию с курением в постели и принятие жесткого антитабачного закона. Принятый в июне 2013 года, он запрещал только курение в офисах и других общественных местах. Проверить же, курит гражданин у себя дома или нет, было невозможно.

Раньше, еще в советские времена, с такой проблемой также сталкивались, но реже, поскольку качество и табака, и бумаги было таковым, что сигареты зачастую непросто было раскурить даже при желании. И вот оказалось, что технический прогресс в этой области оказал плохую услугу пожарной безопасности. Бумагу стали применять, пропитанную селитрой, чтобы лучше и быстрей горела.

Нередко доводилось слышать мнения, что это было сделано производителями сигарет намеренно с целью увеличить продажи.

Логика тут понятна и проста: сигарета быстро догорала, и человек тянулся за новой, соответственно, на сутки курильщику требовалось больше сигарет, чем обычно, особенно во время застолья. Как говорится, не успеешь рюмку поднять, а от едва зажженной сигареты остается один фильтр.

По словам Еникеева, требования применять самозатухающие сигареты давно получили широкое распространение в странах Европы.

А как у них?

Одними из первых продавать сигареты без функции самозатухания запретили власти американского штата Нью-Йорк. Согласно соответствующему закону, принятому еще в начале 2000-х годов, на рынок штата допускались лишь те производители, у которых новым требованиям соответствовали 75 процентов всех сигарет, писала газета The New York Times. Требования эти главным образом предписывали использовать специальные полосы, которые замедляют горение и без дальнейших затяжек приводят к затуханию табачного изделия. Тех продавцов, кто продает сигареты с фальшивым сертификатом о самозатухании, по закону предлагалось штрафовать на сумму до 10 тысяч долларов. А для тех, кто продает сигареты вообще без каких-либо лицензий в отношении "пожаробезопасности" табачных изделий, были предусмотрены штрафы от пятисот до тысячи долларов за каждую сделку. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, правила, разрешающие продажи только самозатухающих сигарет, существуют во всех 50 американских штатах.

Следом за своим южным соседом похожий закон приняли канадцы, а спустя некоторое время и страны Европейского союза. Согласно статистике той же ВОЗ, подобные правила действительно приносят пользу: например, в Эстонии сразу после вступления в силу закона о запрете продажи не самозатухающих сигарет число смертей, вызванных пожарами из-за курения, за год снизилось с 73 до 54. А в штате Массачусетс аналогичный закон на 28 процентов сократил вероятность возникновения пожаров в жилых домах. На сегодняшний момент правила, требующие продавать самозатухающие сигареты, существуют также в Австралии, Исландии и ЮАР.

Подготовила Диана Ковалева

Сколько это будет стоить

Производители сигарет просят о том, чтобы были созданы условия для поэтапного перехода на использование самозатухающей бумаги, поскольку она выпускается только в нескольких странах (Испании, Австрии и Китае). "Мощности ее производства ограничены и на данный момент не позволяют реализовать одномоментный разовый переход предприятий табачной отрасли по всей Евразийской зоне, - считает вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко. - Поэтому, возможно, стоит рассмотреть перспективы создания локальных мощностей по производству такой бумаги в России". Внедрение новой бумаги в производство требует проведения тестирования в течение более полутора лет, а затраты на производство оцениваются в дополнительные 100 млн евро ежегодно, говорит руководитель "БАТ Россия" по связям с госорганами Олег Барвин. "Подобная инициатива серьезно скажется на себестоимости конечного продукта для потребителей, а эффективность данной меры вызывает сомнения, - полагает он. - Особенно в текущих условиях повышения акциза на 20% и проблем с международными перевозками из-за пандемии". Опыт стран, где внедрена такая технология, показал, что прямой зависимости между использованием в производстве сигарет специальной бумаги с пониженной воспламеняемостью и количеством пожаров по неосторожности из-за курения нет, утверждает Барвин. О том же говорит Сергей Слипченко: статистика стран, которые ввели у себя эту норму - Австралии, Франции и США, - показывает, что эффект по уменьшению пожаров из-за сигарет, безусловно, есть, но он не очень большой". В Минздраве "РГ" подтвердили обсуждение этой инициативы. Там указывают, что, по данным ВОЗ, все штаты США, Австралия, Канада, Исландия, Южная Африка и все 28 государств - членов Европейского союза приняли политику, требующую производство сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС). Эти страны составляют примерно 20% населения мира, потребляют примерно 20% производимых в мире сигарет. В минздраве отмечают, что нормативная база для законов о НВС варьируется в зависимости от страны. В то время как Канада приняла меры по снижению склонности к возгоранию в рамках законов об общественном здоровье, большинство штатов США осуществляют такие меры в рамках законов о пожарной безопасности. В Австралии и Европейском союзе аналогичные меры были приняты в рамках законодательства о защите прав потребителей. В России эту инициативу можно реализовать только через внесение изменений в евразийский технический регламент на табачную продукцию, подчеркивает Барвин.

Подготовили Елена Манукиян, Светлана Ментюкова