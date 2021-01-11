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11.01.2021 15:35
Рубрика: Культура

Вышли два альбома "Браво" и дебютный диск Los Havtanos Евгения Хавтана

Текст: Александр Алексеев
Новинки у популярных артистов выходят теперь не часто. Их можно понять: то студии на карантине, то технический персонал или сами музыканты болеют, да и показывать новинки выгоднее, когда можно сразу же поехать с песнями на гастроли, в привычно переполненные залы. Но пока не то время: коронавирус еще слишком опасен… Вот звездам и не до выпуска альбомов. Но московская группа "Браво" поступила иначе.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Мало кто знал или помнил о том, что у легендарной группы есть и эти две фонограммы с лаконичными названиями "Браво 1" и "Браво 2". Аналоговый, аутентичный звук начала 80-х, все главные ранние хиты, записанные с невероятным напором и энтузиазмом, восхитительно-звонкая и лихая вокальная удаль солистки Жанны Агузаровой. Песня "Як", которая потом не выходила ни на одном диске, не переиздавалась в "цифре" и осталась только на дебютном магнитоальбоме "Браво-1". И еще один малоизвестный с тех пор хит - "Пиранья", уже на "Браво-2"…

Фото: пресс-служба телеканала "Россия"/ТАСС
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Впрочем, история этих двух релизов из шести и семи песен, выпущенная теперь под одной обложкой "Браво 1984 - 1985" компанией "Союз Мьюзик" - не менее интересна, чем, собственно, сами всем известные хиты. Первый из этих магнитоальбомов был записан подпольно в московском ДК Мосэнерготехпром, в конце 1984-го, второй - год спустя, на втором этаже здания МИД, причем группе в этом бескорыстно помогал один очень известный впоследствии политик.

Как все это могло случиться? Ненадолго в распоряжении "Браво" оказалось два фирменных пленочных магнитофона, которые уж вскоре нужно было отдать другой группе. Редкое по тем временам дефицита профессиональной техники счастье… И ведь успели же, зазвучали отважно, бесшабашно, сочно! Все до сих пор топовые хиты: "Желтые ботинки", "Верю я", "Ленинградский рок-н-ролл", "Кошки"…

Почему бессменный лидер группы Евгений Хавтан не переиздавал эти записи в их историческом и столь притягательном варианте прежде? А выпустил на CD (очевидно, можно будет ждать и "винил") только сейчас?! Наверное, музыканты не верили, что удастся так хорошо и качественно восстановить те пленки, как это сделал теперь саунд-режиссер и реставратор Евгений Гапеев. А во-вторых, как показалось обозревателю "РГ" за все наши встречи, лидер "Браво" больше любит думать о настоящем и будущем, чем вспоминать. Хотя все-таки рассказал теперь "мемуар" о том, что "ввиду полного отсутствия у музыкантов опыта в звукозаписи цели формулировались крайне противоречиво". И "за эти несколько часов, страшно споря, все чуть не разругались на почве нюансов звучания…".

Вот и выпустив эти записи под обложкой "Браво" 1984-1985", он снова занят поисками новой музыки и звука. Ведь параллельно выпустил и дебютный альбом своего сольного проекта Los Havtanos. Предыстория его такова: многие знают, что Хавтану всегда нравились зажигательные ритмы, причем не только рок-н-ролл, но и сальса, румба, фламенко. А около трех лет назад Евгений познакомился с кубинскими музыкантами, пригласил вокалистку Яну Блиндер… Вот таким интернациональным составом они и записали этот альбом.

В релизе "Иди ко мне" есть и новые песни, и латино-версия давнего хита "Браво" - "Чудесная страна". Драйв, позитив, солнечная расслабленность, красивые мелодии. Сам же музыкант и объяснил, отчего он выпустил и этот альбом в столь непростые времена. Ведь, может быть, этой пластинки - для кого-то и согревающей и спасительной - нам тоже очень не хватало этой студеной зимой…

Прямая речь

Евгений Хавтан:

- Накануне общего апокалипсиса, который мы наблюдаем сегодня своими глазами, мне захотелось сделать альбом про музыку, ритм, мелодию и любовь.

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