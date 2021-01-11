За праздники российские спортсмены завоевали 46 медалей

Российские спортсмены завоевали 46 медалей в международных соревнованиях в предновогодний период и праздники, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Наши спортсмены позитивно начали новый год. На международных соревнованиях уже выиграли 46 медалей: 26 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. К примеру, по итогам Кубка мира по лыжным гонкам "Тур де Ски" в Швейцарии, Италии, наша сборная завоевала 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей", - сообщил он.

Россияне поучаствовали в 15 крупнейших международных соревнованиях и заняли призовые места на чемпионатах Европы по бобслею в Германии, санному спорту в Латвии. Отдельно Чернышенко отметил выступления сборной в международном онлайн-турнире по художественной гимнастике - по его итогам завоевано 16 медалей, из них 10 - золотые.

Хорошую подготовку российские спортсмены показали и на Кубке мира по горнолыжному спорту в Хорватии, Австрии, Швейцарии, прыжках на лыжах с трамплина.

В этом году продолжится работа по подготовке и проведению в России чемпионата Европы по футболу UEFA, который был перенесен из-за пандемии с 2020 на 2021 год.