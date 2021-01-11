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Рубрика: Спорт

Призеры сошлись

Волейбольный "Кузбасс" огорчил клуб Алекно
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
В центральном матче 17-го тура российской мужской волейбольной Суперлиги серебряный призер чемпионата 2019/20 "Зенит-Казань" уступил на выезде действующему обладателю "бронзы" кемеровскому "Кузбассу" со счетом 0:3 (27:29, 23:25, 19:25).

Матч был интересен, прежде всего, тренерским противостоянием. Казанцев возглавляет наставник олимпийских чемпионов Лондона-2012 Владимир Алекно, кемеровчанами с этого сезона руководит экс-либеро сборной страны Алексей Вербов, ранее поработавший тренером в столице Татарстана.

Волейболисты московского "Динамо" завоевали Кубок России

- У нас по ходу встречи были спады, где-то чуть-чуть поверили, что победили, где-то, наоборот, хотели выиграть очень сильно, и это нас сковывало. Так всегда случается, когда сражаешься с казанцами. Наши парни молодцы, выполнили почти все то, о чем мы договаривались, - сказал Вербов.

В турнире казанцы сохранили формальное лидерство (13 побед - 4 поражения). Но фактически лучшие показатели у столичного "Динамо" - 11-1.

Спорт Волейбол

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