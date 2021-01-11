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11.01.2021 14:45

Журналисты стали свидетелями беспорядков у Капитолия

Как известно, 6 января в Вашингтоне демонстранты прорвались в здание Конгресса США. В результате беспорядков нападкам протестующих подверглись представители многих СМИ, работающих на месте событий, в том числе и представители Китайской глобальной телевизионной сети в Америке (CGTN America), сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Журналисты выполняли профессиональный долг, несмотря на опасность для жизни. Фото: Медиакорпорация Китая Журналисты выполняли профессиональный долг, несмотря на опасность для жизни. Фото: Медиакорпорация Китая
Журналисты выполняли профессиональный долг, несмотря на опасность для жизни. Фото: Медиакорпорация Китая

7 января журналист CGTN America Натан Кинг (Nathan King) в своем видеоблоге рассказал, что произошло на самом деле: оборудование съемочной группы разбили, протестанты даже плевали им в лицо... Натан Кинг сказал: "До того момента, как они прорвались в здание, мы уже ощутили гнев людей в толпе. Они накинулись на одного китайца слева от меня с оскорбительными обвинениями и антикитайскими высказываниями". В конце своего видеоролика Натан Кинг сообщил: "Любой человек, который не согласен с митингующими, может попасть в беду. Однако там было полно смелых людей. Журналисты, операторы и продюсеры, несмотря на ругательства, смело защищали свою технику и оборудование".

Стоит отметить, что Натан Кинг также похвалил свой электроскутер китайского производства, который помог ему успешно покинуть место беспорядков.

7 января фотокорреспондент газеты "Нью-Йорк таймс" Эрин Шафф написала статью, в которой описала беспорядки у здания Капитолия. Она пишет: "Меня сильно поразило то, как протестующие смогли добраться к двери конференц-зала Сената. Я много фотографировала, и потом они вторглись вовнутрь. Вдруг меня окружили три человека в черных одеждах, спросили меня, на кого я работаю? Они заметили мое удостоверение журналиста, на котором написано: "Нью-Йорк таймс", и это их не обрадовало. Меня повалили на пол и пытались отобрать фотоаппарат. Я из всех сил кричала о помощи, но никто не приходил. В тот момент я подумала, что умру. Никто не попытался даже их остановить. Протестанты забрали у меня один фотоаппарат, разбили объектив другой моей камеры. Потом они убежали. Я хотела спрятаться, но не знала, куда. Я потеряла документы. Позже полиция меня заметила, я сказала им, что я фотокорреспондент, мой пропуск украли, но они мне не поверили. В тот момент вошли два моих коллеги и начали кричать, чтобы меня отпустили, потому что я журналист. Только после этого полиция помогла нам найти комнату для временного укрытия".

Николас Фандос - аккредитованный в Капитолии журналист газеты "Нью-Йорк таймс". Он также рассказал о том, что увидел в Сенате в тот день. Фандос вспоминает: "В то время я стоял на месте для прессы и видел, как вице-президент США Майк Пенс без объяснений сорвался с места и выбежал из конференц-зала. "У нас чрезвычайное происшествие!" - заорал один полисмен в центре зала. Раздались испуганные крики. Сенаторы заторопились покинуть помещение. Сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни, разводя руками, крикнул: "Мужчины, вот это итоги!" Он намекнул на то, что десяток его коллег-республиканцев бросили вызов победе Байдена на собрании по утверждению итогов президентских выборов".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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