Абрамченко: Граждане должны покупать продукты по разумным ценам

"Мы должны думать о возможностях наших граждан купить необходимый социально значимый набор продовольствия по объективным, экономически разумным и стабильным ценам. Этим государство продолжит заниматься. Задача государства очень сложная, все время держать баланс, чтобы не обанкротить бизнес и при этом, чтобы граждане имели возможность купить товары, это действительно сложно, но мы этим занимаемся", - рассказала Виктория Абрамченко.

Она также пояснила, что вмешательство государства с использованием мер таможенно-тарифного регулирования - это вынужденный шаг из-за чрезмерного увлечения поставками за рубеж на фоне повышенного спроса на продовольствие. "В итоге цены выросли, и теперь государство вынуждено реагировать на ситуацию через таможенно-тарифное регулирование, через соглашения, через право правительства эти цены сдерживать. У нас экономика рыночная, но она про людей", - подчеркнула вице-премьер.

Она рассказала, что 2020 год стал необычайно сложным для всех мировых рынков: бедные страны испытывают просто колоссальный дефицит продовольствия, а стабильные и успешные покупают продовольствие дороже. "Поэтому наш действительно рекордный урожай - больше 130 млн тонн зерна - в мире пользуется повышенным спросом, и аграрии имели уникальный шанс получить хорошую выручку. Но это же и привело к тому, что наши животноводы, птицеводы закупили корма по повышенным ценам. Нужно думать о стране и держать баланс", - сказала Виктория Абрамченко.

Она также пояснила, как на этом фоне Россия не оставляет решение задачи по повышению уровня несырьевого экспорта. "Задача повышать несырьевой экспорт, в том числе за счет продовольствия, стратегическая и абсолютно оправданная - но от турбулентности на мировых рынках сработала нехорошо для наших внутренних цен и для самочувствия самих переработчиков. Но вы знаете, что мы помогли мукомолам, хлебопекам, масложировому сектору, но продолжаем мониторить и всю корзину. Я дала поручение Минсельхозу по социально значимым товарам смотреть на самочувствие производителей наиболее пристально и внимательно, постоянно держать руку на пульсе", - сообщила Абрамченко.