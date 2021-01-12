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12.01.2021 10:28
Рубрика: Общество

Абрамченко: Нужен работающий закон о вторичных материальных ресурсах

Текст: Светлана Ментюкова
Для достижения задачи по сортировке 100% мусора необходимо выполнение четырех условий, в том числе, наличие работающего закона о вторичных материальных ресурсах. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала в интервью газете "Коммерсантъ".
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Она напомнила, что реализация указа президента №474 в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" предусматривает, что 100% объема мусора должно быть отсортировано, а остальной мусор, которого должно стать в два раза меньше, должен уходить на современные экологичные полигоны, а не на свалки.

России нужны еще 328 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

"Чтобы эту задачу выполнить к 2030 году, с моей точки зрения, первое - нужен раздельный сбор, второе - нужно реализовать концепцию расширенной ответственности производителей (РОП) в том виде, в котором мы ее завершили обсуждать. Третье - нужно построить современные экологичные полигоны, с которых отводится фильтрат и не выбивается в небо свалочный газ, а также новые сортировочные и утилизационные мощности. И четвертое - нужен работающий закон о вторичных материальных ресурсах. Потому что сейчас у нас вторсырья как будто нет, все - сплошные отходы", - рассказала Виктория Абрамченко.

По ее словам, на сегодня в РФ мало полигонов, много свалок, но еще больше мест временного складирования отходов. Она также пояснила, причины, по которым правительство остановилось на варианте вмененных платежей за отходы упаковки вместо ее утилизации бизнесом.

"Все это должно работать в комплексе. При всем при этом обязательны сортировочные и утилизационные мощности. Сам бизнес утилизировать не может, потому что экология - это дорого и неинтересно. А если не бизнес строит сортировочные и утилизационные мощности, тогда их должно строить государство. Поэтому выпущенный в оборот мусор (точнее, его утилизация) должен быть либо оплачен, чтобы государство смогло создать мощности, а страна не легла под грудой отходов, либо утилизирован самостоятельно", - уточнила вице-премьер.

Общество Экология "Мусорная" реформа

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