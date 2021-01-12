Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России, участник чемпионата мира-2018 Александр Самедов будет работать в столичном клубе в должности старшего селекционера по молодежному футболу.

- В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, "Локо" U19 и "Казанки". Это очень интересная и амбициозная задача, - приводит слова Александра сайт клуба.

Самедов выступал за "красно-зеленых" с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2016 год. Вместе с "железнодорожниками" он трижды выигрывал Кубок страны.

Тем временем руководство Российской Премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) рассматривают возможность внедрения дополнительной замены в матчах национального чемпионата в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.

К слову, еще одна замена в случае сотрясения - это инициатива Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающей за правила игры.

Из других новостей - московское "Динамо" объявило о назначении генеральным директором Павла Пивоварова. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На этом посту Пивоваров сменил Юрия Белкина, который стал президентом "бело-голубых".

Ранее Пивоваров занимал должность исполнительного директора питерского "Зенита". С 2017 по 2020 год он был членом правления Российской Премьер-лиги. Также с 2017 года он является членом и единоличным судьей палаты по разрешению споров ФИФА.