ASUS показала геймерский ультрабук на CES 2021

На выставке CES 2021 компания ASUS представила игровой ультрабук ROG Flow X13. Он обладает весьма скромными размерами и весом, но, несмотря на это, получил мощную "начинку".

Габариты ноутбука - 298,7 x 223,2 x 15,95 мм, а вес составляет 1,35 кг. Пользователи могут выбрать новые процессоры AMD Ryzen, включая старшие модели Ryzen 7 и Ryzen 9, а также мобильный графический ускоритель GeForce RTX 3080.

В стандартной конфигурации ноутбук оснащен видеокартой GeForce GTX 1650 Ti. Но производитель предложит покупателям разработанный специально для ультрабука блок с внешней видеокартой RTX 3080. В России отдельно купить внешнюю видеокарту не получится - она идет либо в комплекте с ноутбуком, либо придется обойтись встроенным решением.

Лэптоп получил два вариант 13-дюймового дисплея - либо с разрешением 4К с частотой обновления 60 Гц, либо Full HD, но 120 Гц. Можно выбрать конфигурацию с 32 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти. Время автономной работы, согласно данным производителя, составляет 10 часов. Поддерживается функция быстрой зарядки.