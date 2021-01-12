Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

В пункте 1 статьи 20115-2-2 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2020, N 29, ст. 4512) слова "тридцати дней" заменить словами "шестидесяти дней".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 28, ст. 4139; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317; N 44, ст. 6180; 2020, N 29, ст. 4512) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 54 и 55 следующего содержания:

"54 ) осуществление строительства на земельных участках, переданных Фонду по основаниям, предусмотренным статьей 20115-2-2 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в соответствии с частями 2-4 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в статью 20115-2-2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 3 и 134 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

55) реализация совместных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации программ, направленных на строительство (завершение строительства) многоквартирных домов на земельных участках, принадлежащих Фонду, с последующей передачей части жилых помещений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для их предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам, имеющим низкий уровень дохода, гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний, многодетным семьям (далее - отдельные категории граждан);";

2) статью 134 изложить в следующей редакции:

"Статья 134. Решения Фонда о правах на имущество, переданное Фонду по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

1. При передаче Фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями по основаниям, предусмотренным статьей 20115-2-2 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Фонд принимает решение о реализации прав на указанное имущество, о строительстве (завершении строительства) на полученных земельных участках многоквартирных домов и иных объектов недвижимости либо о реализации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации программ, направленных на строительство (завершение строительства) многоквартирных домов на земельных участках, принадлежащих Фонду, с последующей передачей части жилых помещений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для их предоставления отдельным категориям граждан.

2. Реализация прав на имущество, указанное в части 1 настоящей статьи, осуществляется на торгах в порядке, утвержденном наблюдательным советом Фонда, начальная цена продажи прав на имущество определяется на основании отчета оценщика, привлекаемого Фондом.

3. Денежные средства, полученные от реализации прав на имущество, указанное в части 1 настоящей статьи, за вычетом расходов Фонда, связанных с такой реализацией, должны быть распределены между Фондом и бюджетом субъекта Российской Федерации или публично-правового образования пропорционально размеру софинансирования в соответствии с решением Фонда о финансировании.

4. В случае принятия Фондом решений о строительстве (завершении строительства) на земельных участках, полученных по основаниям, установленным статьей 20115-2-2 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", многоквартирных домов и иных объектов недвижимости после реализации жилых и нежилых помещений, машино-мест в таких домах и иных объектах недвижимости Фонд перечисляет часть денежных средств, полученных от реализации этих помещений, в бюджет субъекта Российской Федерации в размере осуществленного субъектом Российской Федерации софинансирования в соответствии с решением Фонда о финансировании мероприятий, указанных в пункте 5 части 2 статьи 131 настоящего Федерального закона.

5. Реализация Фондом совместных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации программ, направленных на строительство (завершение строительства) многоквартирных домов на земельных участках, принадлежащих Фонду, с последующей передачей части жилых помещений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для их предоставления отдельным категориям граждан осуществляется в соответствии с порядком и на условиях, которые определены заключенными с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соглашениями.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. В случае принятия публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства" (далее - Фонд) решения о выплате возмещения гражданам - членам жилищно-строительного кооператива до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и погашения в связи с этим требований всех членов такого кооператива Фонд обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о передаче объекта незавершенного строительства и земельного участка, на котором он расположен, Фонду в целях осуществления государственной регистрации перехода прав застройщика на эти объект незавершенного строительства и земельный участок к Фонду.

3. При передаче Фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями Фонд принимает решение о реализации прав на указанное имущество, о строительстве (завершении строительства) на полученных земельных участках многоквартирных домов и иных объектов недвижимости либо о реализации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации программ, направленных на строительство (завершение строительства) многоквартирных домов на земельных участках, принадлежащих Фонду, с последующей передачей части жилых помещений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для их предоставления отдельным категориям граждан, в порядке, установленном статьей 134 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона). При этом Фонд обращается с иском о ликвидации жилищно-строительного кооператива в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. В случае, если погашены требования не всех участников строительства или имеются требования иных кредиторов, Фонд обращается в арбитражный суд с заявлением о банкротстве жилищно-строительного кооператива.

Президент Российской Федерации В. Путин