Биткоин обрушился после рекордного взлета

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина - резко упала в понедельник, 11 января. По данным РИА Новости, ее падение достигало 20% относительно цены суточной давности. То есть, она опускалась ниже 32 тысяч долларов.

В настоящее время, как свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина несколько выросла. В целом за 24 часа она снизилась на 7,06% до 34 015 доллара.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин стоит 34 187 доллара.

Напомним, на прошлой неделе этой криптовалюте удалось достичь небывалых высот - стоимость одного биткоина превышала отметку в 41 тысячу долларов.