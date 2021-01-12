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12.01.2021 21:22
Рубрика: Экономика

Более 7 тысяч компаний присоединились к соглашению по ценам на сахар и масло

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Участниками соглашения по ограничению цен на сахар и растительное масло, произведенные на территории РФ, стали более 7 тысяч компаний производственного и торгового секторов. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"В настоящее время к соглашениям присоединилось уже порядка 7 тысяч участников. Реестры постоянно обновляются. Информация по соглашениям доступна на официальном сайте Минпромторга России", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также отметили, что после подписания соглашений прослеживается тренд на снижение стоимости сахара и масла. Согласно договоренностям, отпускные цены на сахар от производителей должны быть не выше 36 рублей за кг продукта, на масло подсолнечное не выше 95 рублей за литр. В объектах розничной торговли за тот же объем цены на эти товары должны быть не более 46 рублей и не более 110 рублей соответственно.

Как сообщалось ранее, 12 декабря Росстат опубликовал данные, согласно которым сахар-песок стал лидером по росту потребительских цен на продукты питания в РФ в 2020 году. По данным статистической службы, за год сахар подорожал на 64,54%. Цены на подсолнечное масло выросли на 25,91%.

Подорожание этих продуктов привело к необходимости впервые за последние годы регулировать цены на них. Согласно постановлению правительства РФ, 16 декабря Минпромторг, Минсельхоз и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством образования торговой сети, хозяйствующие субъекты - производители продовольственных товаров заключили Соглашения, предписывающие его участникам обеспечить предельные ценовые параметры для двух видов товаров.

Фото: iStock
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Как подчеркнули в Минпромторге, ведомства проводят еженедельные совещания совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, федеральных и региональных торговых сетей (АКОРТ и СНСР), производителей сахара и масла подсолнечного ("Союзроссахар", "Масложировой союз России") по проблемным вопросам поставки и реализации масла подсолнечного и сахара-песка белого российского производства.

"Представители торговых сетей стараются не принимать необоснованного повышения цен от производителей и поставщиков продовольственных товаров", - подчеркнули в Минпромторге.

Там отметили, что информация о производителях и поставщиках товаров, необоснованно повышающих отпускные цены на продовольственные товары, полученная от федеральных и региональных торговых сетей, отраслевых ассоциаций, оперативно направляется в Минсельхоз для принятия необходимых мер реагирования.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

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