Брендан Фрейзер сыграет у Даррена Аронофски трехсоткилограммового гея

52-летний американский и канадский актер Брендан Фрейзер ("Роковой патруль", серия "Мумия", "Джордж из джунглей") сыграет главную мужскую роль в новой ленте Даррена Аронофски.

Как передает Deadline, речь идет о драме "Кит" (The Whale), в основе сценария которой - одноименная заслуженная и награжденная пьеса Сэмуэля Хантера 2012 года.

У Фрейзера, некогда - секс-символа, роль мужчины в полном расцвете сил по имени Чарли, который, осознав свою гомосексуальность, бросил жену и дочь ради любовника. А когда тот умер, начал заедать горе. В итоге располнев до почти трехсот килограммов живого веса.

Автор первоисточника ликует, заверяя, что является большим фанатом "Реквиема по мечте" Аронофски еще с первого курса колледжа, когда он еще только предпринимал свои первые шаги в драматургии.

По остальному касту и датам информации пока нет.

Отметим, что Даррен не снимал с 2017-го, с момента, как вышла его вяло принятая и провалившаяся в прокате хоррор-драма "мама!"