Сериал "Роковой патруль" продлен на 3-й сезон

Хотелось бы, конечно, сказать "да кто бы сомневался!", но в текущей ситуации такие заявление делать стало рискованным. Поскольку в отношении сериалов каналы то и дело принимают довольно неожиданные, печальные и непопулярные у масс решения. Да и коронавирус, опять же…

К счастью, шоу про супергероев-неудачников "Роковой патруль" (Doom Patrol) бедственная чаша пока (почти) обходит - сериал продлен на третий сезон, передает Deadline.

Что действительно большая радость, ведь второй сезон, закончившийся 6 августа, оставил команду в крайне волнующем и критическом положении.

Премьера - эксклюзивно на HBO Max в следующем году.

При этом Сара Обри, руководитель отдела оригинальных программ канала, отметила, что "Патруль" приехал на HBO Max с уже сформировавшейся внушительной и активной фан-базой, тем немедленно став одним из самых просматриваемых шоу на платформе. Поэтому они просто счастливы дать зеленый свет продолжению.

Первый сезон, в основе которого - комикс DC, вышел в феврале 2019-го на стриминге DC Universe. Второй стартовал 25 июня 2020-го одновременно на DC Universe и HBO Max.

Изначально во втором сезоне планировались десять эпизодов, но из-за пандемии пришлось ограничиться девятью.