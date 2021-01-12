Британский спортсмен призвал перенести Олимпиаду в Токио на 2024 год

Четырехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Мэттью Пинсент призвал перенести летнюю Олимпиаду в Токио на 2024 год из-за коронавируса. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.
По мнению британца, сроки Игр в Париже и Лос-Анджелесе, которые запланированы на 2024 и 2028 годы соответственно, также необходимо сместить на четыре года.
Вместе с тем японские власти, несмотря на осложнение эпидемиологической обстановки в государстве, продолжают придерживаться курса на организацию турнира летом 2021 года. Так, премьер-министр Ёсихидэ Суга в ходе состоявшегося 12 января телефонного разговора с создателем компании Microsoft Биллом Гейтсом в очередной раз заявил о своей решимости провести состязания с 23 июля по 8 августа.
Аналогичной позиции придерживается и глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори. Накануне он по видеосвязи обратился с приветственной речью к персоналу оргкомитета, отметив, что страна продолжает подготовку к открытию Игр в 2021 году.
My own view is that the Summer Olympic queue should be asked to shift. Tokyo given the option of delayling until 2024, Paris move to 28 and LA 32. The athletes lose an Olympics but that's looking likelier by the day.— Matthew Pinsent (@matthewcpinsent) January 11, 2021