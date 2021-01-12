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12.01.2021 09:47
Рубрика: В мире

Британский спортсмен призвал перенести Олимпиаду в Токио на 2024 год

Текст: Александр Ленин (Токио)
Четырехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Мэттью Пинсент Фото: ANDREW COWIE / AFP Четырехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Мэттью Пинсент Фото: ANDREW COWIE / AFP
Четырехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Мэттью Пинсент Фото: ANDREW COWIE / AFP

Четырехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Мэттью Пинсент призвал перенести летнюю Олимпиаду в Токио на 2024 год из-за коронавируса. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

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По мнению британца, сроки Игр в Париже и Лос-Анджелесе, которые запланированы на 2024 и 2028 годы соответственно, также необходимо сместить на четыре года.

Вместе с тем японские власти, несмотря на осложнение эпидемиологической обстановки в государстве, продолжают придерживаться курса на организацию турнира летом 2021 года. Так, премьер-министр Ёсихидэ Суга в ходе состоявшегося 12 января телефонного разговора с создателем компании Microsoft Биллом Гейтсом в очередной раз заявил о своей решимости провести состязания с 23 июля по 8 августа.

Аналогичной позиции придерживается и глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори. Накануне он по видеосвязи обратился с приветственной речью к персоналу оргкомитета, отметив, что страна продолжает подготовку к открытию Игр в 2021 году.

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