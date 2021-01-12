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12.01.2021,  
09:51
Текст:  Антон Валагин

Business Insider назвал угрозу авианосцам США со стороны России

Испытания новых противокорабельных ракет России и Китая ставят под угрозу не только морское превосходство авианосцев США, но и само их существование. К такому выводу пришли эксперты Business Insider.
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

В августе 2020 года Китай двумя баллистическими ракетами поразил движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море. Дальность запуска составила несколько тысяч миль.

Это была первая демонстрация нового противокорабельного оружия КНР и состоялась она через день после того, как американский самолет-разведчик U-2 вторгся в воздушное пространство Китая, чтобы понаблюдать за стрельбами корабельной артиллерии НОАК. "Это был ответ на провокацию", - заявил профессор Пекинского университета, полковник в отставке Ван Сянсуй. Он назвал пуски ракет "предупреждением США".

Фото: Вячеслав Лобанов/Wikimedia.org
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В декабре Россия провела третий тестовый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. Выпущенная с борта фрегата "Адмирал Горшков" ракета поразила заданную цель на расстоянии более 200 миль, разогнавшись в полете до 8 Махов.

Испытания нового оружия свидетельствуют, что после долгого господства на море авианосцы США вскоре могут столкнуться с угрозой своему существованию.

- Гиперзвуковые ракеты невозможно остановить. Без действенной защиты от "Циркона" авианосцы должны оставаться вне зоны их досягаемости, в сотнях миль от берега, где его самолеты окажутся бесполезны, - приводит BI слова высокопоставленного представителя британских ВМС.

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