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12.01.2021 20:20
Рубрика: Экономика

Упрощение строптивых

Банк России временно запретит продавать сложные облигации неопытным инвесторам
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Граждане, не обладающие статусом квалифицированных инвесторов, не смогут купить абсолютное большинство сложных облигаций, размер выплат по которым зависит от определенных обстоятельств (например, от цены акций или золота), а также будут ограничены в возможности приобрести производные финансовые инструменты у банков. Проект указания Банка России об этом опубликован для общественного обсуждения.
Доходность сложных облигаций зависит от цен на золото или котировок акций. Фото: Олеся Курпяева Доходность сложных облигаций зависит от цен на золото или котировок акций. Фото: Олеся Курпяева
Доходность сложных облигаций зависит от цен на золото или котировок акций. Фото: Олеся Курпяева

"Банк России считает недопустимым продавать гражданам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту", - сообщил регулятор. По его мнению, если люди, не понимающие сути продуктов и инструментов, формируют неверные ожидания и несут потери, это может привести к разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.

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Месяцем ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в письме банкам и брокерам рекомендовала приостановить продажу сложных и рискованных финансовых инструментов гражданам без опыта работы с ними до введения обязательного тестирования на понимание рисков. Накануне этого, выступая в Совете Федерации, глава ЦБ раскритиковала финансовые организации, которые стараются "впаривать" людям продукты, не подходящие для неквалифицированных инвесторов. "Когда у людей заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде "защиты капитала", "гарантированной доходности", разными структурными облигациями, структурными инструментами", - сказала Набиуллина.

ЦБ считает недопустимым продавать гражданам, делающим первые шаги на финансовом рынке, инструменты, которые не подходят их знаниям и опыту

Теперь Банк России решил ввести прямые ограничения на сложные (инвестиционные) облигации. Наиболее активно их выпускает Сбербанк (банк не ответил на запрос "РГ"). Так, он предлагает купить "золотые" трехлетние облигации, доход по которым может колебаться, по оценке банка, от 0,1 до почти 14% годовых в зависимости от цен на золото, а также несколько выпусков облигаций с доходностью, зависящей от котировок акций иностранных компаний. При этом с конца декабря Сбербанк временно не дает консультаций по этим облигациям гражданам без статуса квалифицированных инвесторов и не принимает от них заявок на участие в размещении через брокера.

Ограничения на покупку сложных облигаций и деривативов будут действовать в течение периода, пока не заработает механизм обязательного тестирования. Планируется, что оно начнется на полгода раньше изначально установленного срока - в октябре этого года. Тестирование должно позволить начинающему инвестору трезво оценивать свои силы до совершения сделки.

Фото: iStock
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Согласно проекту указания Банка России, исключением из запрета станут бумаги с ипотечным покрытием, а также облигации с купоном не менее 2/3 ключевой ставки, обязанностью эмитента в любой момент выкупить бумагу у владельца за полную стоимость и кредитным рейтингом выпуска или эмитента не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

Кроме того, указание запретит профучастникам предлагать неквалифицированным розничным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах.

На также "не рекомендованные" ранее для неквалифицированных инвесторов торговлю с плечом и комбинированные вклады (где одновременно с открытием вклада приобретается инвестиционный инструмент) прямого запрета не будет.

Инициативы Банка России связаны с неожиданно сильным интересом граждан к инвестициям на фоне снижения ставок по депозитам. Так, за 11 месяцев 2020 года брокерские счета на Московской бирже открыли 4,2 млн человек, то есть больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Драйверами этого процесса стали крупнейшие банки.

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