Черногория с 12 января не требует справку об отсутствии коронавируса

Для въезда в Черногорию с 12 января не требуется справка ПЦР об отсутствии коронавируса. Также по прибытии в страну не надо изолироваться на карантин. Об этом заявила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Божович.

По ее словам, отмена условий для въезда стала возможной благодаря значительному улучшению эпидемиологической обстановки в Черногории.

В настоящее время число больных коронавирусом в Черногории составляет за последние 14 дней, согласно данным новостного агентства MINA, 847 человек на 100 тысяч жителей. Это один из самых высоких показателей в Балканском регионе. С 22 декабря по 12 января в Черногории действовал ряд ограничений. В частности, от иностранцев, въезжающих в страну, требовали отрицательный результат ПЦР-анализа, в противном случае отправляли на двухнедельный карантин с возможностью закончить его через шесть дней в случае отрицательного теста.

Вместе с тем в Черногории сохраняется ряд ограничений. В частности, запрещено гулять и собираться за столом компанией больше четырех человек, устраивать празднования. Например, встречать Старый Новый год на открытом и закрытом пространстве. Рестораны работают до 20:00. С 22:00 до 5 утра продолжает действовать введенный 22 декабря комендантский час. Масочный режим остается необходимым на улице и во всех помещениях.

Плюс к этому между Москвой и Подгорицей в настоящее время нет прямого авиасообщения. Добраться туда можно через Стамбул либо через Белград, однако для въезда в Турцию потребуется справка ПЦР, для пребывания в Сербии на протяжении свыше 12 часов - тоже. Причем, сербская сторона требует справку, выданную не позднее, чем за 48 часов до вылета.