Чернышенко: Жалоб на работу скорой помощи стало меньше

На портале госуслуг сократилось количество жалоб на работу скорой помощи, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В конце ноября на портале госуслуг появилась форма обратной связи по работе медицинских учреждений. Ответ по каждому обращению направляется в личный кабинет или на электронную почту заявителя. С момента запуска по ней поступило 3 тыс. жалоб. В начале января значительно сократилось количество претензий, связанных с трудностями вызова скорой помощи - с 21% до 14%, а также с техническими проблемами в работе единого номера 122 - с 13% до 9%.

На портале госуслуг можно оставить обращение, которое касается не только вызова скорой помощи, но и дозвона до регистратур поликлиник. "Таких замечаний пока остается много, и за 10 дней января их количество увеличилось с 61% до 72%. Запись на прием к врачу и вызов врача на дом можно осуществить через единый номер 122 или личный кабинет на портале госуслуг", - добавил вице-премьер.