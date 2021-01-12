Новости

США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена 06:11
Пожар в жилом доме Екатеринбурга унес жизни восьми человек 06:04
Число погибших из-за снегопадов в Японии возросло до 10 человек 05:34
Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни 05:10
В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий 04:57
В Иркутской области проверят жилье и соцобъекты после землетрясения 04:52
Число заразившихся горилл в зоопарке США возросло до восьми 04:37
Госдеп опубликовал сообщение, что Трамп больше не президент США 04:32
ФБР предупредило о вооруженных протестах перед инаугурацией 04:15
Избиратели-республиканцы заявили, что Трамп защищает демократию 03:28
Президент Португалии заразился коронавирусом 03:22
Вильфанд: Центр европейской части России просто посинеет от холода 02:57
В озере на севере Монголии произошло сильное землетрясение 02:54
Голландские власти изъяли бутерброды с ветчиной у британских водителей 02:43
В ВОЗ назвали сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19 02:25
Две гориллы в зоопарке США заразились коронавирусом 02:15
Третий министр покинет кабинет Дональда Трампа 01:53
На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение 01:18
Источник: ЦСКА намерен купить полузащитника "Ниццы" Данило 01:11
Биткоин обрушился после рекордного взлета 00:37
"Академик Черский" ушел с места достройки "Северного потока-2" 00:29
В России появится стандарт "Цифровой школы" 11.01.2021
СМИ: Достаточное число конгрессменов поддержало импичмент Трампа 11.01.2021
ФБР узнало о подготовке акций протеста по всей стране 11.01.2021
В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса 11.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 05:34
Рубрика: В мире

Число погибших из-за снегопадов в Японии возросло до 10 человек

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Число погибших в Японии из-за снегопадов возросло до десяти, а пострадавших - до 303 человек. Данные приводит телеканал NHK на основании сообщений с мест.

Фото: EPA
Аэропорт Мадрида возобновил работу после снегопада

Так, в префектуре Ниигата число погибших выросло до четырех, 148 человек получили ранения различной степени тяжести. В префектуре Фукуи число пострадавших возросло до 64. В Тояме, где впервые за 35 лет высота снежного покрова превысила 100 сантиметров, скончались два человека, получил ранения и был доставлены в больницы 91 человек, пишет РИА Новости.

Непогода обрушилась на северные и западные районы Японии еще на минувшей неделе. Снегопады парализовали дорожное движение, стали причиной отмены авиарейсов.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
В ВОЗ назвали сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19
На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение
Восторжествовала ли в США демократия после событий на Капитолии
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"