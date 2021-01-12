Число погибших из-за снегопадов в Японии возросло до 10 человек

Число погибших в Японии из-за снегопадов возросло до десяти, а пострадавших - до 303 человек. Данные приводит телеканал NHK на основании сообщений с мест.

Так, в префектуре Ниигата число погибших выросло до четырех, 148 человек получили ранения различной степени тяжести. В префектуре Фукуи число пострадавших возросло до 64. В Тояме, где впервые за 35 лет высота снежного покрова превысила 100 сантиметров, скончались два человека, получил ранения и был доставлены в больницы 91 человек, пишет РИА Новости.

Непогода обрушилась на северные и западные районы Японии еще на минувшей неделе. Снегопады парализовали дорожное движение, стали причиной отмены авиарейсов.