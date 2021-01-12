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12.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Что может случиться с курсом рубля до конца января

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Российский рубль весьма спокойно вел себя во время торгов на праздниках в России. С конца декабря курс USD/RUB был заперт в довольно тесном диапазоне, почти не выходя за пределы 74-75 рублей.

Фото: iStock
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году

Если бы не ряд настораживающих сигналов, эту консолидацию стоило бы воспринимать как передышку рубля перед новым импульсом роста. Мировая экономика продолжает восстановление, равно как и спрос на сырье и металлы, поэтому в перспективе нескольких месяцев кажется весьма дорогостоящей идеей ставить против рубля. Оптимистичный сценарий развития восстановления предполагает укрепление рубля ниже 73 за доллар и 90 за евро до конца января. А по итогам квартала курсы и вовсе могут оказаться у 70 и 88 рублей соответственно.

Но на пути роста рубля обозначился ряд преград. Главная преграда - это интерес глобальных инвесторов к американским гособлигациям. Их доходности уверенно пошли в рост с начала года, что привлекло к ним покупателей. Такой разворот настроений часто больно бьет по долговым рынкам EM, где инвесторы требуют значительной премии за риски к американским и европейским бумагам.

В результате мы видим не только укрепление курса доллара, но усиление оттока капиталов с рынков EM в первую неделю. Учитывая значительный размах ралли на этих рынках в предыдущие недели, коррекция может оказаться весьма существенной и болезненной. Хуже того, она может послужить точкой самоподдерживающейся распродажи, когда участники рынка будут продавать активы, опасаясь резкого ухудшения перспектив. Но это негативный сценарий, который пока вряд ли стоит считать устойчивым на ближайшие месяцы.

Тем не менее, на наступившей неделе восстановление доллара и фиксация прибыли по некоторым рынкам может серьезно потрепать нервы рублю. USD/RUB способен подниматься выше 76 в ближайшие дни, а на российском рынке может нарастать волнение.

Отдельно от роста доллара есть также риск ужесточения санкционной риторики. "Голубая" волна в политике США, которая гнала вверх USD/RUB к началу ноября, все же реализовалась. Политикам США пока не до России, поэтому мы вряд ли увидим конкретные шаги в ближайшее время. Однако это не исключает отдельных выпадов, способных породить на рынках повышение премий за санкционные риски.

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Со стороны технического анализа рост USD/RUB выше 75,5 будет важным сигналом окончания отката в паре и первым признаком начала новой волны роста выше 80. Так что наступившая неделя обещает задать тренд если не на ближайший квартал, то на весь месяц.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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