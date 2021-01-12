Что видит в кадре Анатолий Кухарчук

В соцсетях можно присутствовать по-разному: делиться открытием или болью, спасаться от одиночества или справлять праздник самолюбия, строить словесные баррикады или просто любить свое и уважать чужое - мнение, человека, страну…

У меня есть друг в Facebook Анатолий Кухарчук, уже несколько лет ставлю искренние лайки под его фотопейзажами. Небольшой город под Минском Семково вдруг превратился в место силы белорусской природы, в философские пейзажи, которым мудрость придает и взгляд, и слово.

… Вывороченное с корнем дерево. Рядом - высокая, налитая сосна. И вместе с ними - зеленый подросток-деревце, у которого все еще впереди. "Три поколения - три судьбы".

Деревья умирают стоя, или деревья умирают, ничего не стоя… Каждый додумает свое.

Учитывая, что мы с Анатолием заканчивали один Белгосуниверситет, вчера без проблем дозвонилась ему в Минск.

- А выставки у вас хоть были?

На что он искренне ответил - нет. Лишь пару лет увлекается фотографией. Это у него хобби, а по жизни есть свое предпринимательское дело. Благодаря ему и смог выпустить фотокалендарь "Высветы"…

В итоге я стала обладателем этих необычных времен года.

Поставила на подмосковной даче диск Петра Ильича Чайковского с "Декабрем", листаю пейзажи как фотоприветы с моей радзiмы… "Синие снеги", "Око зимы", "Вид на весну от старой вербы"… по четыре пейзажа на каждый месяц. Богатство.

- Друзья теперь шутят: благодаря твоим пейзажам недвижимость в Семково резко подскочила в цене - где еще найти такую райскую природу?- добавляет Анатолий.

Наверное, человек носит в душе и рай, и ад.

Сколько же силы и мудрости требуется, чтобы приглашать людей на светлую сторону жизни.

"СОЮЗ" публикует электронную версию календаря Анатолия Кухарчука на 2021 год.