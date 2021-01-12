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"Дэдпул 3" станет частью киновселенной Marvel, сохранив рейтинг R

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    12.01.2021, 10:59
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Третий фильм про Дэдпула станет частью киновселенной Marvel, не растеряв при этом взрослый возрастной рейтинг R. Об этом изданию Collider сообщил глава студии Кевин Файги.

Фото: kinopoisk.ru
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Но скорого появления болтливого наемника на экранах ждать не стоит. Старт съемок запланирован только на 2022 год. И причина даже не в пандемии, а в плотном графике занятости Райана Рейнольдса - исполнителя титульной роли.

Сейчас актер ко всему прочему курирует написание сценария к триквелу, над которым трудятся Венди и Элизабет Молино - авторы мультсериала "Закусочная Боба".

При этом пока нет ясности относительно "Людей Икс", во вселенной которых Дэдпул формально находился на протяжении двух предыдущих фильмов. О перезапуске или "слиянии" франшизы о мутантах с киновселенной Marvel студия пока не сообщает ничего конкретного.

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