"Дэдпул 3" станет частью киновселенной Marvel, сохранив рейтинг R

Третий фильм про Дэдпула станет частью киновселенной Marvel, не растеряв при этом взрослый возрастной рейтинг R. Об этом изданию Collider сообщил глава студии Кевин Файги.

Но скорого появления болтливого наемника на экранах ждать не стоит. Старт съемок запланирован только на 2022 год. И причина даже не в пандемии, а в плотном графике занятости Райана Рейнольдса - исполнителя титульной роли.

Сейчас актер ко всему прочему курирует написание сценария к триквелу, над которым трудятся Венди и Элизабет Молино - авторы мультсериала "Закусочная Боба".

При этом пока нет ясности относительно "Людей Икс", во вселенной которых Дэдпул формально находился на протяжении двух предыдущих фильмов. О перезапуске или "слиянии" франшизы о мутантах с киновселенной Marvel студия пока не сообщает ничего конкретного.