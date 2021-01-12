Депутат выступил против официального запрета крещенских купаний

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия") считает нецелесообразным запрещать крещенские купания по всей России.

- Нет необходимости запрещать официально традиционные крещенские купания, - заявил парламентарий, которого цитирует "Интерфакс". - Опасность заразиться коронавирусом в проруби не выше, чем в других общественных местах сегодня.

При этом всем желающим зайти в купель он порекомендовал соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками. А людям со слабым здоровьем - все же воздержаться от зимнего купания, чтобы не ослаблять иммунитет и не стать мишенью для вируса.

- Трезво оценивайте возможности своего здоровья и соблюдайте рекомендации Роспотребнадзора, - посоветовал Огуль. - Не надо дополнительно создавать нагрузку на здравоохранение.

Кроме того, ситуация с коронавирусом может значительно меняться от региона к региону, так что решать - запрещать или нет какие-то мероприятия в период пандемии - должны именно региональные власти, добавил депутат.

Крещенские купания традиционно проходят в ночь на православный праздник Крещения Господня с 18 на 19 января. Решения по поводу их отмены уже приняты на Камчатке и в Хабаровском крае, а в Омской области жителям не рекомендовало окунаться в прорубь региональное управление Роспотребнадзора.