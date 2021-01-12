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12 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 507-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 13 Федерального закона "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"

Дата подписания 30 декабря 2020 г.
Опубликован 12 января 2021 г.
Вступает в силу 10 января 2021 г.

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в Федеральный закон от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 27, ст. 2503; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 27, ст. 3880; 2013, N 14, ст. 1664; 2017, N 1, ст. 19) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в абзаце втором пункта 1 слова "до 30 лет" заменить словами "до 35 лет включительно";

б) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

"объединение осуществляет свою деятельность на постоянной основе.";

2) в статье 13:

а) в абзаце втором пункта 2 слова "один раз в два года" заменить словами "один раз в год";

б) подпункт 6 пункта 3 признать утратившим силу;

в) в пункте 4:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) непредставления в установленный срок молодежным или детским объединением, включенным в Федеральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, один раз в год в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, документов, подтверждающих соответствие молодежного или детского объединения требованиям пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона;";

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) включения молодежного или детского объединения в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.".

Президент Российской Федерации В. Путин