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12.01.2021 16:42
Рубрика: Экономика

Дистанционная занятость станет предметом обсуждения Гайдаровского форума

14 января на Гайдаровском форуме пройдет сессия "Станет ли дистанционная занятость будущей моделью рынка труда?", на которой выступят генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков и директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Рост доли удаленной занятости наблюдался в большинстве развитых странах мира и до 2020 года. В прошлом году масштабные локдауны в ряде стран, включая Россию, существенно увеличили долю дистанционных форм экономической активности и трудовой деятельности. Прошлогодний опыт показал значительные преимущества новой формы занятости (гибкость занятости, удешевление рабочих мест, сокращение расходов на арендные платежи, электроэнергию и пр.). Вместе с тем перед участниками рынка возникли новые проблемы (ослабление трудовой дисциплины, необходимость усиления менеджмента, HR, необходимость вложений в техническое и цифровое обеспечение онлайн-работы и пр.). Эти процессы внесли в повестку дня вопрос о том, насколько существенно и быстро будут распространяться дистанционные формы занятости в средне- и долгосрочной перспективе и к каким изменениям на рынке труда это приведет.

Спикеры сессии проанализируют масштабы распространения дистанционной занятости в мире и России, рассмотрят, в каких профессиях дистанционная занятость будет нарастать, и как правильно измерять эффективность дистанционной занятости. Кроме того, спикеры поделятся своими мнением о дистанционной и комбинированной занятостях и решат, требуются ли дополнительные изменения в методах регулирования дистанционной занятости и трудовом законодательстве.

Подробности на сайте.

Справка

Организаторы Гайдаровского форума-2021 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

"Российская газета" является "Стратегическим информационным партнером".

Экономика Работа Занятость

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