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12.01.2021 21:00
Рубрика: Власть

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Поправки в ГК делают дом и землю единым объектом недвижимости
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законодатели планируют завершать работу над поправками в Гражданский кодекс, детально прописывающими вопросы собственности. Одна из предлагаемых новаций: земля и постройки на ней составят единый объект недвижимости.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

"В советское время вся земля находилась в государственной собственности, - пояснил "РГ" Павел Крашенинников. - Право частной собственности на дома появилось раньше права частной собственности на землю. В итоге исторически сложилось, что земля как объект - отдельно, а то, что находится на ней сверху, - отдельно. Получается два недвижимых объекта.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Сейчас мы говорим о том, что нужно приходить к единству объекта: земля и то, что на ней, будут составлять один объект, с одним кадастровым номером".

Предложение вызывает споры. Например, некоторые критики опасаются, что резко вырастут налоги на квартиры. Ведь сегодня собственник фактически платит только за свои четыре стены. А если к ним юридически прибавится еще и небольшой пятачок земли в основании многоквартирного дома, не придется ли человеку платить в несколько раз больше? Не возникнет ли путаницы при пересчете налогов и переофомлении объектов? Поэтому некоторые специалисты предлагают оставить, как есть, признавая впрочем, что и нынешняя система далека от идеала.

В свою очередь, Павел Крашенинников уверен, что, наоборот, налоги для граждан должны сократиться, а для оформления единого объекта потребуется меньше документов, чем сегодня, когда отдельно приходится заниматься оформлением дома, отдельно - земли. Однако резких перемен не будет, поначалу предусматривается одновременное действие и старой - то есть раздельной - системы , и новой, когда дом и земля составляют одно целое. Так что после принятия закона от граждан не потребуют куда-то идти и переоформлять землю и свои дома.

Предполагается, что количество бюрократических процедур сократится: гражданам не придется отдельно оформлять землю, отдельно дом. Все можно будет сделать за один раз

"Во избежание очевидных проблем в сферах государственной регистрации и налогообложения, в переходных положениях законопроекта предусмотрена норма, по которой для зданий и сооружений на земельных участках сохраняется прежний порядок кадастрового учета и налогообложения, - рассказал Павел Крашенинников. - При этом будет указано, что они являются составной частью земельного участка. Так что массовой перерегистрации или перерасчета налоговых ставок не будет".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Подготовленный проект представляет собой одиннадцатый блок поправок в рамках модернизации гражданского законодательства. Еще в 2012 году главой государства был внесен в Госдуму большой проект поправок в ГК РФ: объем документа составлял более тысячи страниц.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении, но потом для удобства проработки был разбит на несколько частей, которые принимались отдельно.

Власть Право Гражданское право Экономика Недвижимость Земля

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