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12.01.2021 20:17
Рубрика: Происшествия

Адвокат не явился

Допрос журналиста Ивана Голунова по делу о подбрасывании ему наркотиков перенесен на 18 января
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Мосгорсуд на заседании во вторник отложил на 18 января допрос журналиста Ивана Голунова по рассматриваемому резонансному уголовному делу в отношении пятерых экс-полицейских. Бывших стражей правопорядка обвиняют в незаконном задержании корреспондента и фабрикации улик, а именно в подбрасывании наркотиков Голунову.
Журналист Иван Голунов перед началом уголовного дела в отношении пятерых экс-полицейских. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Журналист Иван Голунов перед началом уголовного дела в отношении пятерых экс-полицейских. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Журналист Иван Голунов перед началом уголовного дела в отношении пятерых экс-полицейских. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Судебное заседание отложить на 18 января", - огласил решение судья Сергей Груздев, пояснив, что это связано с неявкой адвоката Андрея Виноградова, представляющего интересы одного из обвиняемых по делу Максима Уметбаева.

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Кроме того, во вторник в ходе заседания судья сделал замечание участникам процесса за их некорректное поведение. "Секретарь дает номер личного мобильного телефона, дает для решения срочных, оперативных вопросов. Но звонит жена подсудимого Ляховца на личный номер секретаря и спрашивает, пустят ли их завтра в суд. Это то же самое, как если бы меня в метро за рукав дернули и спросили бы", - негодовал судья.

Он напомнил участникам процесса, что секретарь входит в состав суда, и, по его словам, "по факту вы к суду так неуважительно относитесь".

"С сегодняшнего дня мое отношение изменится, больше никто никогда никому не звонит, все заявления передаете нарочно либо почтой", - подчеркнул Груздев.

Напомним, журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков в центре Москвы 6 июня 2019 года. 8 июня суд поместил его под домашний арест. Уже 11 июня - после масштабной общественной кампании в поддержку журналиста - он был освобожден. Все обвинения с Голунова были сняты.

Уголовное преследование, как пояснили тогда в МВД, было отменено "в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления". Сам журналист пояснял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с одним из его материалов-расследований.

В настоящее время по этому уголовному делу проходят пятеро бывших оперативников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

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Четверо бывших полицейских ранее не признали в суде свою вину. При этом один из фигурантов дела, Роман Феофанов, уточнил, что дал пощечину Голунову после задержания, однако подчеркнул, что не признает вину в незаконном задержании и подбрасывании наркотиков. Пятый обвиняемый, Денис Коновалов, вину признал полностью.

Экс-полицейские обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотических средств в составе группы. По версии следствия, оперативники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить свои служебные показатели, получить поощрения и благодарности от начальства.

По следам этой громкой истории своих постов в полиции лишились сразу два генерала - начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин.

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