Две гориллы в зоопарке США заразились коронавирусом

В зоопарке американского города Сан-Диего коронавирусом заразились две живущие в нем гориллы. Сообщение об этом появилось на сайте парка.

"После того, как у приматов начался сильный кашель, им были сделаны тесты на вирус SARS-CoV-2. Они оказались положительными", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

За животными ведется наблюдение. Уточняется, что гориллы сейчас чувствуют себя хорошо. У других их собратьев симптомов болезни пока не наблюдается. Предполагают, что источником заражения животных мог стать работник зоопарка, являвшийся бессимптомным носителем коронавирусной инфекции.