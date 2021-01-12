Эксперт поддержал проект о компенсациях за кратковременное задержание

Речь идет об административных правонарушителях, которые Уголовный кодекс не нарушили, но полицией были доставлены для разбирательств в отдел. После чего их решено было задержать на срок до 48 часов, чтобы нарушитель не сбежал или чтобы предотвратить с его стороны совершение правонарушения.

И если выяснится, что задержание было незаконным, человек, по задумке автора законопроекта, должен иметь право получить компенсацию.

Наталья Костенко отмечает, что Конституционный суд признает право граждан требовать компенсацию морального вреда после административного задержания, но на практике суды не всегда учитывают позицию КС.

В настоящее время в Гражданском кодексе говорится, что если человека осудили, привлекли к уголовной ответственности, заключили под стражу, арестовали за административное правонарушение или взяли с него подписку о невыезде, а потом было установлено, что подобные мероприятия проводились за чертой закона, то он может подать иск о возмещении причиненного государством вреда. Компенсацию в таком случае выплачивают из казны. К примеру, гражданину могут возместить недополученную заработную плату или расходы на адвоката. Также он имеет право на компенсацию морального вреда. Однако в некоторых случаях просто не получается добиться соответствующего возмещения, если человека, например, не арестовали, а задержали на 48 часов. Проблема, по словам депутата Костенко, заключается в том, что в Гражданском кодексе есть закрытый перечень оснований для выплаты компенсаций, в который попали не все вероятные действия, совершаемые госорганами.

Объем компенсации предлагается определять в судебном порядке на основании фактического материального ущерба во время пребывания под стражей.

"Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ", - говорится в пояснительной записке.

"В целом справедливо, когда гражданин несет ответственность перед обществом и государством за правонарушения, и точно так же государство должно нести материальную ответственность перед гражданами за их незаконные задержания. Каждый должен платить за свои ошибки. Другой вопрос, что такая компенсация должна быть соразмерной. Может быть, стоит ее привязать к официальному заработку задержанного", - прокомментировал "РГ" законопроект председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.