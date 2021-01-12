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12.01.2021 13:26
Рубрика: Экономика

Эксперты Гайдаровского форума рассмотрят перспективы изменения структуры российской экономики

Экспертный диалог "Новая структура экономики" состоится 14 января в рамках Гайдаровского форума "Россия и мир после пандемии", который пройдет в РАНХиГС. Участники встречи поговорят о современных форматах экономической деятельности, которые увеличивают гибкость бизнеса и открывают новые ниши, создавая тем самым возможности для структурных изменений.

Участники диалога: генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик.

"Изменение структуры российской экономики является необходимым условием достижения национальных целей и целей устойчивого развития.

Технологические изменения последнего десятилетия получили в России дополнительный импульс в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией. Современные форматы экономической деятельности - удаленная занятость, платформенные решения, цифровые финансы - увеличивают гибкость бизнеса и открывают новые ниши. Это создает благоприятные возможности для структурных изменений", - считают организаторы встречи.

Эксперты выскажут свое мнение о том, что может и должно делать государство для того, чтобы новые тенденции стали драйвером структурных изменений экономики? Как инвесторы оценивают перспективы изменения структуры российской экономики? Изменились ли их отраслевые интересы в условиях кризиса? Также участники обсудят совпадают ли отраслевые приоритеты инвесторов с приоритетами государства и одинаково ли видят государство и инвесторы основные препятствия для быстрых и масштабных структурных изменений экономики?

Справка

Организаторы Гайдаровского форума 2021 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

"Российская газета" является "Стратегическим информационным партнером".

Экономика Макроэкономика Гайдаровский форум

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