Новости

Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной 18:32
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 18:28
Гай Ричи снимет новый фильм со Стейтемом в Анталье 18:21
Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации 18:02
Звезды "Секса в большом городе" получат по 1 млн за каждую новую серию 18:02
Пожар в общежитии Нижегородской области произошел из-за окурка 18:00
Мацик выиграл девятый этап "Дакара", опередив Мардеева и Сотникова 17:53
Алиса Фрейндлих в больнице начала заниматься дыхательной гимнастикой 17:42
Samsung анонсировал флагманский мобильный процессор на CES 2021 17:38
Pfizer определила условие поставок вакцины от COVID-19 в Россию 17:18
В Красноярске отменили крещенские купания 17:17
В Берлине проходят переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 17:08
Фильм "Чудо-женщина: 1984" выдвинут на все возможные номинации "Оскара" 17:08
В Петербурге водителя такси уличили в просмотре порно во время поездки 17:04
В РПЛ готовы ввести еще одну замену в случае подозрения на сотрясение 16:51
Тизер: у продолжения "Венома" будет "взрослый" рейтинг R 16:47
Опрос: Европейцы готовы меньше летать и есть мяса для спасения климата 16:45
В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V" 16:39
Илон Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным 16:37
Умер пострадавший при падении вертолета под Воронежем 16:37
На севере Коми из-за сильных морозов отменили автобусы 16:35
В Москве пенсионерка умерла после налета "черных газовщиков" 16:34
Составлен рейтинг самых популярных авто с каско 16:28
Капитализация социальных сетей рухнула после блокировки аккаунтов Трампа 16:28
Володин: В прокуратуре делают все для защиты прав граждан 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 18:00
Рубрика: Спорт

Построили маршрут

"Формула-1" представила новый календарь
Текст: Сергей Литвинов
Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи состоится с 24 по 26 сентября 2021 года. Об этом информирует пресс-служба "королевских гонок".

Руководство "Формулы-1" официально внесло изменения в календарь. Как и сообщалось ранее, гонки в Австралии и Китае были перенесены. Этап в Шанхае пока что не получил новую дату проведения, а этап в Мельбурне пройдет осенью - с 19 по 21 ноября.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Квят не вошел в состав "Альфа Таури" на следующий сезон "Формулы-1"

В 2021 году в календарь возвращается этап в Имоле (Италия): в новом сезоне он пройдет третьим по счету. Также на неделю сдвинуты даты проведения гонок в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби. В то же время Гран-при России и Сингапура поменялись местами - теперь этап в Сочи закрывает европейскую часть сезона (с 23 по 26 сентября).

При этом официально слот третьей по счету гонки, изначально выделенный на Гран-при Вьетнама, пока остается незаполненным. Согласно поступавшей ранее информации, его должен будет занять Гран-при Португалии.

Добавим, что стартует сезон 28 марта с Гран-при Бахрейна, а завершится Гран-при Абу-Даби (12 декабря).

Авторитетный портал The Race опубликовал собственный рейтинг всех 18 пилотов "Формулы-1", когда-либо выступавших в системе "Ред Булл". Возглавил список немец Себастьян Феттель. На второй строчке оказался Макс Ферстаппен из Нидерландов, на третьей - австралиец Даниэль Риккардо. Россиянин Даниил Квят, на счету которого 110 Гран-при (21 - за "Ред Булл", 89 - за "Торо Россо" / "Альфа Таури"), занял девятое место.

Спорт Формула-1

Главное сегодня

В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"
Курс евро впервые с 4 января опустился ниже 90 рублей
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
Федор Кудряшов: Цель сборной на Евро - выход в полуфинал
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030