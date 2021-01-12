Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи состоится с 24 по 26 сентября 2021 года. Об этом информирует пресс-служба "королевских гонок".

Руководство "Формулы-1" официально внесло изменения в календарь. Как и сообщалось ранее, гонки в Австралии и Китае были перенесены. Этап в Шанхае пока что не получил новую дату проведения, а этап в Мельбурне пройдет осенью - с 19 по 21 ноября.

В 2021 году в календарь возвращается этап в Имоле (Италия): в новом сезоне он пройдет третьим по счету. Также на неделю сдвинуты даты проведения гонок в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби. В то же время Гран-при России и Сингапура поменялись местами - теперь этап в Сочи закрывает европейскую часть сезона (с 23 по 26 сентября).

При этом официально слот третьей по счету гонки, изначально выделенный на Гран-при Вьетнама, пока остается незаполненным. Согласно поступавшей ранее информации, его должен будет занять Гран-при Португалии.

Добавим, что стартует сезон 28 марта с Гран-при Бахрейна, а завершится Гран-при Абу-Даби (12 декабря).

Авторитетный портал The Race опубликовал собственный рейтинг всех 18 пилотов "Формулы-1", когда-либо выступавших в системе "Ред Булл". Возглавил список немец Себастьян Феттель. На второй строчке оказался Макс Ферстаппен из Нидерландов, на третьей - австралиец Даниэль Риккардо. Россиянин Даниил Квят, на счету которого 110 Гран-при (21 - за "Ред Булл", 89 - за "Торо Россо" / "Альфа Таури"), занял девятое место.