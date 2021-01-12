Гай Ричи снимет новый фильм со Стейтемом в Анталье

Американский режиссер Гай Ричи начинает с 8 февраля в Анталье съемки своего нового фильма "Пять глаз". Одну из главных ролей в картине сыграет Джейсон Стейтем. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Уже в начале февраля съемки начнутся в Калеичи - старом городе Антальи. А главной съемочной площадкой и студией станет территория EXPO площадью 121 гектар на окраине Антальи.

В настоящее время практически все детали уже согласованы, заявила администрация губернатора провинции Анталья, и в ближайшие дни должен начаться завоз оборудования.

Как надеется турецкая сторона, EXPO в Анталье, практически пустующая после не вызвавшей особого резонанса Международной выставки садоводства (EXPO 2016), теперь станет востребованной для киносъемок. Некоторые уже даже назвали ее "турецким Голливудом".

Новый фильм Гая Ричи "Пять глаз" - это история про агента МИ-6 (Джейсон Стейтем), которого нанимает международная служба разведки "Пять глаз". Герою необходимо выследить и остановить тех, кто стоит за продажей смертельного оружия нового поколения.