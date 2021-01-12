Газопровод "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году

Новости

В Москве мужчина напал с ножом на полицию и был убит 21:27
Президент Турции Эрдоган завел канал в Telegram и опубликовал фото кота 21:26
Более 7 тысяч компаний присоединились к соглашению по ценам на сахар и масло 21:22
ПСВ подтвердил договоренность со "Спартаком" по переходу Хендрикса 21:16
МИД РФ: Москва готова обсуждать с Вашингтоном ограничения на ядерные заряды 21:05
NVIDIA показала видеокарту для геймеров за 33 тысячи рублей 20:51
Иран отверг обвинения Помпео в связях с "Аль-Каидой" 20:29
Собравшихся в Европу британцев не пускают через границу 20:03
Патриарх Кирилл назвал смерть почетного экзарха всея Беларуси потерей для церкви 19:54
Голландские таможенники конфисковали у британских водителей бутерброды 19:53
В Нижнем Новгороде автокран протаранил восемь автомобилей 19:26
В январе в Москве ожидаются горы снега и минус 26 градусов 19:19
Netflix выложил анонс своих главных премьер 2021 года 19:10
В Болгарии в преддверии выборов выявили более полумиллиона "мертвых душ" 19:06
В Подмосковье родился младенец-гигант 19:05
В Петербурге курьер выдумал заказ и обокрал магазин на 30 тысяч рублей 19:01
Трамп отказался говорить о своей отставке 18:55
В прокат выходит последний фильм Федерико Феллини "Голос Луны" 18:55
На железной дороге появилась первая девушка-машинист 18:50
Президент Беларуси рассказал о патриотизме и идеях олимпизма 18:43
На Кубани продлили режим повышенной готовности 18:33
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной 18:32
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 18:28
Гай Ричи снимет новый фильм со Стейтемом в Анталье 18:21
Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 20:40
Рубрика: Экономика

Труба усилила движение

Газопровод "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Новые американские санкции едва ли сильно затормозят достройку "Северного потока-2", но могут помешать вводу российского газопровода в эксплуатацию. При этом они все более переводят противостояние США с Россией в противостояние США с Европой, а точнее с крупнейшей экономикой региона - Германией.
Для продолжения строительства и запуска "Северного потока-2" газопроводу необходимо пройти процедуру сертификации. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Для продолжения строительства и запуска "Северного потока-2" газопроводу необходимо пройти процедуру сертификации. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Для продолжения строительства и запуска "Северного потока-2" газопроводу необходимо пройти процедуру сертификации. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

То, что газопровод будет достроен, уже не вызывает сомнений. Работы по укладке труб на самом большом датском участке планируется начать 15 января. В начале года вице-премьер России Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен, в том числе благодаря поддержке европейских стран и компаний. По его словам, протекционизм США, которые используют абсолютно нерыночный инструмент - санкции - для продвижения своего сжиженного природного газа (СПГ), не сможет помешать реализации проекта. "Для Европы этот газопровод - возможность получить дополнительный экологически чистый ресурс. Страны ЕС понимают это и поддерживают проект, поэтому он будет завершен", - сказал он.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Новак уверен, что "Северный поток-2" будет достроен

В начале января США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги. Первые могут быть применены только в отношении коммерческих компаний, но не государственных организаций или некоммерческих фондов (о создании такого фонда для ускорения достройки "Северного потока-2" уже идет речь в Германии). Страховые ограничения также можно обойти, этим могут заняться компании (специально для этого созданные), для которых американские санкции опасности не представляют.

Но вот без сертификации газопровод не сможет начать работу. Норвежская DNV GL в начале года уже отказалась ее проводить из-за новых санкций США. "Сертификация необходима при строительстве участка в датских территориальных водах, а также при финальной сдаче проекта, - говорит аналитик "Финам" Иван Семченков. - Старт строительства последнего участка был намечен на середину января, но можно предположить, что сроки будут сдвинуты. Маловероятно, что сейчас какая-либо европейская компания возьмется за сертификацию проекта. В России же нет компаний, которые признаются на Западе для сертификации подводных газопроводов", - уточнил эксперт.

Санкции США создают проблемы не российскому газопроводу, а Европе

Впрочем, можно ожидать появления компаний-посредников и изменения некоторых европейских правил сертификации, считает генеральный директор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. По его мнению, момент для давления на Европу со стороны США выбран крайне неудачно. Сжиженный газ резко дорожает, а дорогая энергия негативно сказывается на восстановлении экономики ЕС после пандемии. В результате США создают проблемы не российскому газопроводу, а Германии и странам Центральной Европы. К тому же если Германия не обеспечит себе надежные поставки трубопроводного газа в 2021 году, то после того как в 2022-м все АЭС будут закрыты, проблема с энергообеспечением еще больше обострится, а стоимость энергии для немецкой экономики и граждан заметно вырастет.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Роспотребнадзор заявил о незначительности всех мутаций коронавируса
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие в 2020 году товары
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей
Собравшихся в Европу британцев не пускают через границу
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
Как проходит эксперимент по электронному документообороту