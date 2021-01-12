Газопровод "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году

Новые американские санкции едва ли сильно затормозят достройку "Северного потока-2", но могут помешать вводу российского газопровода в эксплуатацию. При этом они все более переводят противостояние США с Россией в противостояние США с Европой, а точнее с крупнейшей экономикой региона - Германией.

То, что газопровод будет достроен, уже не вызывает сомнений. Работы по укладке труб на самом большом датском участке планируется начать 15 января. В начале года вице-премьер России Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен, в том числе благодаря поддержке европейских стран и компаний. По его словам, протекционизм США, которые используют абсолютно нерыночный инструмент - санкции - для продвижения своего сжиженного природного газа (СПГ), не сможет помешать реализации проекта. "Для Европы этот газопровод - возможность получить дополнительный экологически чистый ресурс. Страны ЕС понимают это и поддерживают проект, поэтому он будет завершен", - сказал он.

В начале января США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги. Первые могут быть применены только в отношении коммерческих компаний, но не государственных организаций или некоммерческих фондов (о создании такого фонда для ускорения достройки "Северного потока-2" уже идет речь в Германии). Страховые ограничения также можно обойти, этим могут заняться компании (специально для этого созданные), для которых американские санкции опасности не представляют.

Но вот без сертификации газопровод не сможет начать работу. Норвежская DNV GL в начале года уже отказалась ее проводить из-за новых санкций США. "Сертификация необходима при строительстве участка в датских территориальных водах, а также при финальной сдаче проекта, - говорит аналитик "Финам" Иван Семченков. - Старт строительства последнего участка был намечен на середину января, но можно предположить, что сроки будут сдвинуты. Маловероятно, что сейчас какая-либо европейская компания возьмется за сертификацию проекта. В России же нет компаний, которые признаются на Западе для сертификации подводных газопроводов", - уточнил эксперт.

Санкции США создают проблемы не российскому газопроводу, а Европе

Впрочем, можно ожидать появления компаний-посредников и изменения некоторых европейских правил сертификации, считает генеральный директор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. По его мнению, момент для давления на Европу со стороны США выбран крайне неудачно. Сжиженный газ резко дорожает, а дорогая энергия негативно сказывается на восстановлении экономики ЕС после пандемии. В результате США создают проблемы не российскому газопроводу, а Германии и странам Центральной Европы. К тому же если Германия не обеспечит себе надежные поставки трубопроводного газа в 2021 году, то после того как в 2022-м все АЭС будут закрыты, проблема с энергообеспечением еще больше обострится, а стоимость энергии для немецкой экономики и граждан заметно вырастет.