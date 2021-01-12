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12.01.2021 19:53
Рубрика: В мире

Голландские таможенники конфисковали у британских водителей бутерброды

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Голландское телевидение показало на своих экранах, как нидерландские таможенники конфисковывали "запрещенные" продукты у британских водителей, прибывших на пароме через Ла-Манш. Конфискации подверглись два бутерброда с ветчиной, которыми проголодавшиеся водители собирались подкрепиться.

Фото: istock
Как изменились цены на британские товары после Brexit

Телевизионные кадры запечатлели голландских таможенников в светящихся куртках, объясняющих британским водителям автомобилей и грузовиков на паромном терминале Хук-ван-Холланд, что после Brexit им больше не разрешается привозить в Европу мясо, молоко, фрукты, овощи, рыбу и подобного рода продукты. Два британца, никак не ожидавших, что запрещенным продуктом станут приготовленные ими и завернутые в фольгу бутерброды, попросили разрешения выбросить ветчину, но оставить хотя бы хлеб. На что таможенник заявил: "Нет, все будет конфисковано ". И добавил: "Добро пожаловать в Brexit, сэр, очень сожалею... ".

Британский департамент окружающей среды и продовольствия уже в первый день нового года предупредил всех направляющихся в страны ЕC "использовать, съедать или выбрасывать" запрещенные продукты на или перед границей. Европейская комиссия заявляет, что запрет необходим, потому что мясо и молочные продукты могут содержать вызывающие болезни животных патогенны - ящур или чуму свиней. Они "продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных во всем Евросоюзе". Голландская таможня разместила фотографии продуктов питания, от хлопьев для завтрака до апельсинов, конфискованных на паромном терминале, и добавила: "С 1 января вы не можете больше привозить еду из Великобритании"".

Закон есть закон, его требуется уважать, однако существует или должно существовать что-то человеческое... Остается только сожалеть, что британским водителям, которым не позволили съесть кусок хлеба на границе, пришлось продолжить свой путь голодными. Добро пожаловать в Brexit?

В мире Европа Великобритания В мире Европа Нидерланды Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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