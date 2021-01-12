Голландские власти изъяли бутерброды с ветчиной у британских водителей

В новостях по голландскому телевидению показали кадры, на которых таможенники конфискуют бутерброды с ветчиной у водителей, прибывающих на пароме из Великобритании. Личный импорт мяса и молочных продуктов запрещен из ЕС после завершения перехода к Brexit.

На кадрах показано, как официальные лица в жилетах с повышенной видимостью объясняют пораженным водителям автомобилей и грузовиков на паромном терминале Хук-ван-Холланд, что после Brexit "больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобные". Ошеломленному водителю с несколькими бутербродами, завернутыми в фольгу, который спросил, может ли он сдать мясо и оставить только хлеб, один таможенник ответил: "Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр! Мне очень жаль".

Запрет вступил в силу в первый день Нового года с окончанием переходного периода Brexit, когда британский Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов (Defra) заявил, что путешественники должны "использовать, потреблять или утилизировать" запрещенные предметы во время поездки или до пересечения границы, напоминает Guardian. "С первого января 2021 года вы не сможете ввозить POAO (продукты животного происхождения), содержащие мясо или молочные продукты (например, сэндвич с ветчиной и сыром), в ЕС", - говорится в руководстве Defra для коммерческих водителей.

Европейская комиссия заявляет, что запрет необходим, потому что мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или чума свиней, и "продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных во всем Европейском союзе".