Новости

В Иркутской области проверят жилье и соцобъекты после землетрясения 04:52
Число заразившихся горилл в зоопарке США возросло до восьми 04:37
Госдеп опубликовал сообщение, что Трамп больше не президент США 04:32
ФБР предупредило о вооруженных протестах перед инаугурацией 04:15
Избиратели-республиканцы заявили, что Трамп защищает демократию 03:28
Президент Португалии заразился коронавирусом 03:22
Вильфанд: Центр европейской части России просто посинеет от холода 02:57
В озере на севере Монголии произошло сильное землетрясение 02:54
Голландские власти изъяли бутерброды с ветчиной у британских водителей 02:43
ВОЗ: Мир не сможет достичь коллективной иммунизации в 2021 году 02:25
Две гориллы в зоопарке США заразились коронавирусом 02:15
Третий министр покинет кабинет Дональда Трампа 01:53
На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение 01:18
Источник: ЦСКА намерен купить полузащитника "Ниццы" Данило 01:11
Биткоин обрушился после рекордного взлета 00:37
"Академик Черский" ушел с места достройки "Северного потока-2" 00:29
В России появится стандарт "Цифровой школы" 11.01.2021
СМИ: Достаточное число конгрессменов поддержало импичмент Трампа 11.01.2021
ФБР узнало о подготовке акций протеста по всей стране 11.01.2021
В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса 11.01.2021
В Минобороны уточнили число пострадавших в ДТП на Новорижском шоссе 11.01.2021
Определены самые распространенные затяжные последствия COVID-19 11.01.2021
Виновник ДТП с военными под Москвой был трезв 11.01.2021
Республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении Трампа по 25-й поправке 11.01.2021
Москвичей призвали проверить автомобили перед морозами 11.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 04:32
Рубрика: В мире

Госдеп опубликовал сообщение, что Трамп больше не президент США

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Sue Ogrocki Фото: AP Photo/Sue Ogrocki
Фото: AP Photo/Sue Ogrocki

Недовольный сотрудник госдепартамента США изменил на сайте ведомства биографии президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, заявив, что срок их полномочий подходит к концу 11 января - за девять дней до приведения к присяге нового президента Джо Байдена. Об этом со ссылкой на двух действующих дипломатов сообщает BuzzFeed News.

Фото: AFP/Andrew Caballero-reynolds
Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter

Биография 45 президента США была отредактирована следующим образом: "Срок полномочий Дональда Трампа закончился 11 января 2021 года в 19:49:00". Чуть позже данные были удалены. Все, кто заходил на сайт, видели картинку с цифрами 404: "К сожалению, на этом сайте в настоящее время возникли технические проблемы. Повторите попытку через несколько секунд".

Госсекретарь Майк Помпео приказал провести внутреннее расследование по этому поводу. Отметим, что стажеры и сотрудники будут выведены за штат госдепа на этой неделе и станут ожидать назначений в переходный к администрации Байдена период. По словам источников, случившийся инцидент не был "хакерской атакой" извне, а произошел внутри ведомства. Расследование этого вопроса может стать проблемой, учитывая, сколько людей имеют административный доступ к системе управления контентом, используемой для официального сайта госдепартамента. Это "закрытая система", которую "практически невозможно взломать", - сказал один из дипломатов. "Это 100 процентов не взлом извне", - пояснил другой источник.

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение
Вильфанд: Центр европейской части России просто посинеет от холода
Восторжествовала ли в США демократия после событий на Капитолии
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"