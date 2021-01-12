Госдеп опубликовал сообщение, что Трамп больше не президент США

Недовольный сотрудник госдепартамента США изменил на сайте ведомства биографии президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, заявив, что срок их полномочий подходит к концу 11 января - за девять дней до приведения к присяге нового президента Джо Байдена. Об этом со ссылкой на двух действующих дипломатов сообщает BuzzFeed News.

Биография 45 президента США была отредактирована следующим образом: "Срок полномочий Дональда Трампа закончился 11 января 2021 года в 19:49:00". Чуть позже данные были удалены. Все, кто заходил на сайт, видели картинку с цифрами 404: "К сожалению, на этом сайте в настоящее время возникли технические проблемы. Повторите попытку через несколько секунд".

Госсекретарь Майк Помпео приказал провести внутреннее расследование по этому поводу. Отметим, что стажеры и сотрудники будут выведены за штат госдепа на этой неделе и станут ожидать назначений в переходный к администрации Байдена период. По словам источников, случившийся инцидент не был "хакерской атакой" извне, а произошел внутри ведомства. Расследование этого вопроса может стать проблемой, учитывая, сколько людей имеют административный доступ к системе управления контентом, используемой для официального сайта госдепартамента. Это "закрытая система", которую "практически невозможно взломать", - сказал один из дипломатов. "Это 100 процентов не взлом извне", - пояснил другой источник.