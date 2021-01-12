Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 539-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4353; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 24, ст. 3475; N 31, ст. 4747, 4780; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 31, ст. 4856, 4861; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8444; 2019, N 14, ст. 1463; N 18, ст. 2194, 2195; N 26, ст. 3318; N 52, ст. 7767; 2020, N 9, ст. 1119; N 14, ст. 2028; N 17, ст. 2702; N 24, ст. 3754) следующие изменения:

1) в части 11 статьи 31 слова "об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица" заменить словами "о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 настоящего Федерального закона";

2) в подпункте "а" пункта 1 части 2 статьи 51 слово "учредителей," исключить;

3) в статье 544:

а) в пункте части 6 слово "учредителей," исключить;

б) в пункте 6 части 1 слова "об учредителях," исключить;

4) в статье 66:

а) в пункте 1 части 5 слово "учредителей," исключить;

б) в пункте 5 части 11 слова "об учредителях," исключить;

5) в пункте 4 части 3 статьи 73 слово "учредителей," исключить;

6) в статье 831:

а) в пункте 1 части 9 слово "учредителей," исключить;

б) в пункте 6 части 13 слова "об учредителях," исключить;

7) в пункте 11 части 1 статьи 93 слова "учреждением и предприятием" заменить словами "учреждением и (или) предприятием", после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", в том числе для нужд исключительно организаций, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,";

8) часть 15 статьи 99 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) получение обращения о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)";

9) в статье 104:

а) часть 1 после слов "(подрядчиков, исполнителей)" дополнить словами "(далее также - реестр недобросовестных поставщиков)";

б) в части 3:

первый абзац дополнить словами "об участниках закупок, поставщиках (подрядчиках, исполнителях), указанных в части 2 настоящей статьи";

в пункте 1 слова "лиц, указанных в части 2 настоящей статьи" исключить;

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2) фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации другому лицу (управляющему, управляющей организации), в реестр недобросовестных поставщиков также включаются фамилия, имя, отчество (при наличии) управляющего, наименование управляющей организации и идентификационный номер налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица);

3) наименования, фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица), за исключением наименования и идентификационного номера налогоплательщика публично-правового образования:

а) участников (членов) корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние на деятельность этого юридического лица - участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя), указанных в части 2 настоящей статьи. Под такими участниками (членами) для целей настоящего Федерального закона понимаются лица, которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеют более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) учредителей унитарного юридического лица;";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков не позднее чем через три рабочих дня с даты признания в соответствии с настоящим Федеральным законом участника закупки уклонившимся от заключения контракта, расторжения контракта по основаниям, указанным в части 2 настоящей статьи";

г) части 5 и 6 признать утратившими силу;

д) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. В течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 4 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта либо о расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в части 2 настоящей статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия данного решения.";

е) части 9 и 10 изложить в следующей редакции:

"9. Информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, исключается из реестра недобросовестных поставщиков по истечении двух лет с даты, когда федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, должен разместить такую информацию в указанном реестре в соответствии с требованиями части 7 настоящей статьи, либо до истечения этого срока в случае получения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок:

1) решения суда о:

а) признании недействительным решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, о включении информации об участнике закупки, поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков;

б) признании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта незаконным или недействительным;

2) информации, подтверждающей невозможность влияния лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 настоящей статьи, на деятельность участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя), по состоянию на день признания участника закупки уклонившимся от заключения контракта или на день расторжения контракта.

10. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, который предусматривает, в частности:

1) порядок направления обращения о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков, требования к составу, содержанию, форме такого обращения;

2) порядок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, обращения о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков, основания для принятия решения о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков либо об отказе в таком включении;

3) порядок направления решения о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков либо решения об отказе в таком включении;

4) порядок исключения информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, из реестра недобросовестных поставщиков.";

10) в пункте 5 части 11 статьи 105 слова "об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа такого участника закупки - юридического лица" заменить словами "о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 настоящего Федерального закона".

Статья 2

В абзаце пятнадцатом пункта 16 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 449-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7767; 2020, N 17, ст. 2702) слово "учредителей," исключить.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 1 - 6, 8 - 10 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин