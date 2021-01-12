Граждане продолжат бесплатно восстанавливаться после инфарктов и инсультов

Новости

В Москве мужчина напал с ножом на полицию и был убит 21:27
Президент Турции Эрдоган завел канал в Telegram и опубликовал фото кота 21:26
Более 7 тысяч компаний присоединились к соглашению по ценам на сахар и масло 21:22
ПСВ подтвердил договоренность со "Спартаком" по переходу Хендрикса 21:16
МИД РФ: Москва готова обсуждать с Вашингтоном ограничения на ядерные заряды 21:05
NVIDIA показала видеокарту для геймеров за 33 тысячи рублей 20:51
Иран отверг обвинения Помпео в связях с "Аль-Каидой" 20:29
Собравшихся в Европу британцев не пускают через границу 20:03
Патриарх Кирилл назвал смерть почетного экзарха всея Беларуси потерей для церкви 19:54
Голландские таможенники конфисковали у британских водителей бутерброды 19:53
В Нижнем Новгороде автокран протаранил восемь автомобилей 19:26
В январе в Москве ожидаются горы снега и минус 26 градусов 19:19
Netflix выложил анонс своих главных премьер 2021 года 19:10
В Болгарии в преддверии выборов выявили более полумиллиона "мертвых душ" 19:06
В Подмосковье родился младенец-гигант 19:05
В Петербурге курьер выдумал заказ и обокрал магазин на 30 тысяч рублей 19:01
Трамп отказался говорить о своей отставке 18:55
В прокат выходит последний фильм Федерико Феллини "Голос Луны" 18:55
На железной дороге появилась первая девушка-машинист 18:50
Президент Беларуси рассказал о патриотизме и идеях олимпизма 18:43
На Кубани продлили режим повышенной готовности 18:33
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной 18:32
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 18:28
Гай Ричи снимет новый фильм со Стейтемом в Анталье 18:21
Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 20:29
Рубрика: Общество

Граждане продолжат бесплатно восстанавливаться после инфарктов и инсультов

Текст: Елена Манукиян
Более 10 млрд рублей выделены регионам на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во вторник, 12 декабря, на селекторном совещании в Минздраве. Он подчеркнул, что со всеми субъектами заключены соглашения и средства до каждого из них уже доведены в полном объеме.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

"Программа обеспечения бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и ряд сердечно-сосудистых вмешательств, показала свою эффективность, поскольку повышает приверженность пациентов терапии и реально помогает нам спасти тысячи жизней", - сказал министр, отметив, что решением правительства она продлевается до конца 2023 года.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В 2021 году по полису ОМС можно получить больше услуг

В Минздраве напомнили, что, благодаря этой программе, принятой в 2019 году, впервые бесплатные лекарства стали выдаваться пациентам в течение всего года, независимо от наличия у них инвалидности. А с 2021 года льгота расширяется. Она распространяется на граждан, перенесших острое нарушения мозгового кровообращения и инфаркт миокарда. Бесплатные лекарства могут получить и те, кому было выполнено аортокоронарное шунтирование и ангиопластика коронарных артерий со стентированием, а также катетерная абляция.

Обратиться за ними можно в поликлинику, предоставив выписку из стационара, паспорт, СНИЛС, полис ОМС. На основании этих документов врач выпишет рецепт на лекарства, которые можно получить в аптеке бесплатно.

Всего для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями предусмотрены лекарственные препараты 23 международных непатентованных наименований.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Реформа здравоохранения

Главное сегодня

Роспотребнадзор заявил о незначительности всех мутаций коронавируса
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие в 2020 году товары
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей
Собравшихся в Европу британцев не пускают через границу
Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году
От каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19