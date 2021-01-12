Граждане продолжат бесплатно восстанавливаться после инфарктов и инсультов

Более 10 млрд рублей выделены регионам на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во вторник, 12 декабря, на селекторном совещании в Минздраве. Он подчеркнул, что со всеми субъектами заключены соглашения и средства до каждого из них уже доведены в полном объеме.

"Программа обеспечения бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и ряд сердечно-сосудистых вмешательств, показала свою эффективность, поскольку повышает приверженность пациентов терапии и реально помогает нам спасти тысячи жизней", - сказал министр, отметив, что решением правительства она продлевается до конца 2023 года.

В Минздраве напомнили, что, благодаря этой программе, принятой в 2019 году, впервые бесплатные лекарства стали выдаваться пациентам в течение всего года, независимо от наличия у них инвалидности. А с 2021 года льгота расширяется. Она распространяется на граждан, перенесших острое нарушения мозгового кровообращения и инфаркт миокарда. Бесплатные лекарства могут получить и те, кому было выполнено аортокоронарное шунтирование и ангиопластика коронарных артерий со стентированием, а также катетерная абляция.

Обратиться за ними можно в поликлинику, предоставив выписку из стационара, паспорт, СНИЛС, полис ОМС. На основании этих документов врач выпишет рецепт на лекарства, которые можно получить в аптеке бесплатно.

Всего для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями предусмотрены лекарственные препараты 23 международных непатентованных наименований.