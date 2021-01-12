Ильдар Абдразаков впервые споет Бориса Годунова в Большом театре

Всемирно известный бас Ильдар Абдразаков впервые выйдет на сцену Большого театра в заглавной партии в опере Модеста Мусоргского "Борис Годунов".

Большой театр решил возобновить постановку Леонида Баратова 1948 года. Монументальный и зрелищный спектакль за свою более чем полувековую историю был овеян легендами и сегодня воспринимается как миф.

"Для меня большая честь спеть эту роль на сцене Большого театра в постановке той эпохи. Борис Годунов - это одна из главных партий басового репертуара, коронная партия великого Шаляпина. Но это не просто партия, а больше роль, где от артиста в равной степени требуются и певческий и актерский таланты", - отметил Ильдар Абдразаков.

Вместе с Абдразаковым на сцену выйдут Максим Пастер (князь Василий Иванович Шуйский), Игорь Головатенко (Андрей Щелкалов), Алексей Тихомиров (Пимен), Олег Долгов (Григорий), Агунда Кулаева (Марина Мнишек), Валерий Гильманов (Варлаам), Бехзод Давронов (Юродивый), Альбина Латипова (Ксения) и другие артисты Большого театра.

Самому Ильдару Абдразакову партия Бориса Годунова уже хорошо знакома. Артист дебютировал в роли Бориса Годунова в июне 2018 года на сцене Опера Бастиль (Париж).