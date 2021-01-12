Илон Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным

Основатель SpaceX Илон Маск на русском языке заявил, что считает великолепным советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, которому 12 января исполнилось бы 114 лет.

"Он был великолепен", - ответил Маск в Twitter на сообщение "Роскосмоса" ко дню рождения знаменитого конструктора.

Это не первое высказывание Маска об основоположнике советской космонавтики. Так, в июле 2020 года он говорил, что провел разговор с семьей академика, отметив, что Королев был одним из лучших представителей отрасли. Тогда Маск написал фамилию конструктора на русском языке.