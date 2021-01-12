Источник: ЦСКА намерен купить полузащитника "Ниццы" Данило

Московский ЦСКА начал переговоры о покупке полузащитника французского клуба "Ницца" Данило.

24-летний Данило выступает на позиции опорного полузащитника. Об интересе к нему со стороны армейцев сообщил в Twitter итальянский журналист Джанлуиджи Лангари. По его данным Данило хочет покинуть "Ниццу" и уже договорился об условиях контракта с ЦСКА. Теперь дело за клубами.

Трансферная стоимость футболиста составляет около 6,5 миллиона евро. В нынешнем чемпионате Франции на его счету всего четыре сыгранных матча.