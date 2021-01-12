Как появился новый Чебурашка? Чем занимаются теперь "Трое из Простоквашино"? Когда появится мультфильм "Суворов"? И наконец, сможет ли наша главная мультипликационная студия, как в давние времена, вновь конкурировать с "Диснеем"? Вопросов много - у читателей и кинозрителей. Об этом мы и поговорили в "РГ" с Юлианой Слащевой - главой киностудии "Союзмультфильм", Ассоциации анимационного кино и киностудии имени Максима Горького.

Под Новый год "Союзмультфильм" выпустил новую серию про Чебурашку. Озвучила его, как оказалось, Анжелика Варум...

Юлиана Слащева: ...а Леонид Ярмольник - Крокодила Гену. А еще песню для мультфильма, к моей радости, написал Леонид Агутин - она получилась доброй и трогательной... Новый эпизод сделан именно как новогодний, то есть не предполагает продолжения. Помните, год назад мы так же выпустили новогодний эпизод мультфильма про медвежонка - "Умка на елке". Многим понравилось, что удалось сохранить уютную атмосферу классической картины.

Анжелика Варум подарила свой голос Чебурашке в новой серии популярного мультфильма. Фото: РИА Новости/ Предоставлено "Союзмультфильмом"

Вы активно привлекаете звезд. Тут и Гарик Харламов, и Дмитрий Хрусталев, и Иван Охлобыстин, а Павел Деревянко озвучил Шарика в "Простоквашине". Как вы их выбираете?

Юлиана Слащева: Выбор всегда непрост. Некоторые известные артисты даже обижаются, если их не утверждают после проб. Но важно, чтобы голос подходил образу персонажа. Бывает даже настолько точное попадание, что художники дорабатывают внешний вид героя. Недавно на открытии скульптурной композиции в честь Олега Павловича Табакова я рассказывала, что эскиз Кота Матроскина был сильно доработан после того, как актер приступил к работе над ролью. Точно так же голос Татьяны Васильевой изменил внешний облик няни Маргариты Егоровны из нового "Простоквашина".

Шарик из легендарного "Простоквашино" теперь говорит голосом Павла Деревянко. Фото: Предоставлено "Союзмультфильмом"

Для чего снимать продолжения советских мультфильмов - "Умки", "Ну, погоди!", "Простоквашина"? Зрителям нравится - продвинутым критикам не очень.

Юлиана Слащева: Невозможно сделать так, чтобы современные дети смотрели и любили те мультфильмы, на которых выросли мы. Нынешнее поколение - визуалы: меньше читают, больше смотрят. В нашем детстве мультфильм был событием. Сейчас на первое место вышли сериалы - и для того, чтобы "Простоквашино" продолжало свою экранную жизнь, трех эпизодов недостаточно. Мы сейчас выпускаем 36-ую серию и собираемся создать еще 42. Современной аудитории нужен новый анимационный язык. И у "Простоквашина" сегодня не просто большое количество просмотров - у него огромные фанатские группы детей, которые переписываются фразами из него. Так и должно быть! Наши дети имеют право на свое "Простоквашино".

Яркий и узнаваемый тембр Гарика Харламова идеально подошел обновленному Волку в перезапуске мультсериала "Ну, погоди!". Фото: Предоставлено "Союзмультфильмом"

Когда выйдет обещанный полнометражный мультфильм "Суворов"?

Юлиана Слащева: Он на финальной стадии производства. Ситуация с пандемией отбросила нас, но в 2021 году "Суворов" точно выйдет в прокат. Возможно, летом. Проект оказался для студии очень непростым и дорогим из-за того, что запускался три раза тремя разными командами.

Уже не одно поколение не только российских, но и иностранных детей растет на "Маше и Медведе", "Фиксиках", "Смешариках", "Трех котах", "Снежной королеве"... За что любят наши мультфильмы и как нам оставаться конкурентоспособными?

Юлиана Слащева: У нас очень высокий авторский потенциал. Мы сильны в творчестве, однако пока нам не хватает масштаба. Это первое. Второе - технологически у нас нет сильного отставания. Наши студии способны делать качественную анимацию на том уровне, к какому привык иностранный зритель. Однако у нас в год производится всего 90 часов анимационного контента, включая 8-10 отечественных полных метров. Это не позволяет нам войти в десятку мировых лидеров - Россия сейчас в конце двадцатки. Чтобы подняться выше, нужно, как минимум, удвоить производство - до 200 часов анимации в год.

А что предпочитаете смотреть вы и ваши дети?

Юлиана Слащева: Мы с детьми смотрим практически все новое, качественное, что есть. Я вхожу в экспертные советы и жюри разных анимационных конкурсов, где, кстати, очень много авторских проектов. И дети помогают мне отсматривать эти огромные списки того, что обязательно нужно посмотреть. Вообще, мы очень любим все, что касается детско-семейной темы.

Как вы думаете, анимированные герои не вытеснят в ближайшем будущем актеров из кино - тем более им не нужен гонорар?

Юлиана Слащева: И не только. Они еще и не капризничают (смеется). Думаю, отрасль ждет очень большой прорыв. Мы вообще движемся к эпохе виртуальных студий. В отличие от кинопроизводства анимация во время самоизоляции не останавливалась ни на минуту. Работа ведется в ZOOM, через специальное программное обеспечение. Неудивительно, что в прошедшем году в минкультуры и Фонд кино было подано больше, чем обычно, заявок на анимационные фильмы. Думаю, эта тенденция сохранится. В отличие от киностудии Горького, где пандемия притормозила все процессы, в анимации "просели" только те проекты, где есть иностранные подрядчики. Не все страны смогли быстро перестроить производство.

Наши студии способны делать качественную анимацию на мировом уровне. Мы сильны в творчестве, но пока нам не хватает масштаба

А что касается киностудии Горького - как вы собираетесь снимать новый фильм "Вам и не снилось"? Зачем это вам?

Юлиана Слащева: Подчеркну, мы делаем новую экранизацию книги. Многие произведения были экранизированы не единожды, с разным авторским подходом. Сколько вариантов "Бременских музыкантов" в мире, а "Щелкунчика"! "Вам и не снилось" - новая экранизация для нового поколения, сегодняшних подростков и их родителей. Действие будет происходить также в 70-х, однако на первый план выйдет взрослая линия, а сюжет о любви Романа и Кати обретет другой финал.

В Выборге на фестивале "Окно в Европу" фильм киностудии Горького про врачей победил в документальном конкурсе. Сегодня большой интерес к документальному кино, но удастся ли возродить с его помощью киностудию?

Юлиана Слащева: Фильм-победитель об уникальном микрохирурге из Красноярска, который делает сложнейшие операции на руки. Новые герои - вот они, рядом. И мы продолжим снимать фильмы о них. В целом киностудия будет развиваться как креативный кластер производства разного типа контента. Что касается кинопроизводства, будет три направления. Первое - игровое кино. Второе - документальное. У нас богатые традиции: филиалы киностудии - "Центрнаучфильм", "Леннаучфильм", Научный институт кино и фотографии - НИКФИ. Уже сейчас в производстве одновременно 20 документальных фильмов. Кроме того, планируем в партнерстве с одним из популярных онлайн-кинотеатров создать агрегатор качественного современного документального контента. И третья линейка - это научно-популярный контент. На рынке его сегодня практически нет, поэтому смотрят фильмы Discovery и BBC... У нас будут современные короткие форматы, которые, уверена, будут востребованы у современной молодежи.