Из казино в Южной Корее таинственно исчезли более 13 млн долларов

Из южнокорейского казино в курортном городе Согвипхо таинственно исчезли 290 кг наличности на общую сумму более 13 миллионов долларов. Главная подозреваемая - малазийская сотрудница, которую администрация заведения до сих пор не может разыскать. Впрочем, как выясняется, происхождение денег вызывает много вопросов, на которые придется отвечать руководству китайской компании-инвестора.

Как сообщает влиятельное южнокорейское издание "Чосон Ильбо", инцидент, который в чем-то по своему сюжету напоминает истории голливудских "Друзей Оушена", произошел совсем недавно в Landing Casino, которое с марта 2018 г. действует в курорте Shinhwa World Marriott Resort, расположенном в популярном месте отдыха Южной Кореи - городе Согвипхо на субтропическом острове Чечжу. Как гостиница, так и казино были построены в Южной Корее китайской компанией Landing Group, занимающейся девелоперскими проектами, через свою дочернюю компанию в Гонконге Landing International. В данный проект китайцы инвестировали почти полтора миллиарда долларов, а казино является вторым крупнейшим в Южной Корее.

Администрация заведения забила тревогу, когда обнаружила, что 55-летняя малазийская сотрудница казино, направленная в марте 2018 г. на работу в Корею из гонконгского офиса Landing International, так и не вернулась в казино, отправившись в конце прошлого года в отпуск. Компания Landing Entertainment Korea, которая управляет казино, провела внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что из секретной комнаты в комплексе казино, где было хранилище различных ценных вещей, пропали 14 миллиардов 560 тысяч вон, что составляет более 13 млн долларов США. Деньги хранились в самых крупных южнокорейских купюрах достоинством по 50 тысяч вон. О пропаже было официально заявлено в полицию Чечжу 4 января этого года.

Стоит учитывать, что общий вес такой наличности составляет около 290 кг, но на 1100 высококачественных камерах казино, которые оснащены специальными сенсорами и множеством функций, позволяющим рассматривать самые мелкие детали действий посетителей и сотрудников, ничего подозрительного отмечено не было. До сих пор остается загадкой, как удалось вынести такую большую сумму, которая с трудом умещается в 15 крупных стандартных коробок, которые в Корее используют для хранения и перевозки.

Впрочем, теперь возникало немало вопросов к самому казино, похищенным деньгам и самой "секретной комнате". Как выяснилось из расследования, о существовании этого помещения в казино знало очень малое количество людей, включая ту самую малазийку. Еще меньше имели доступ в комнату, но 55-женщина была из этого узкого круга. Как прокомментировали в казино, комната использовалась "для хранения ценных вещей", но в то же время не была официальным сейфом, где находятся фишки и иные средства, которые используются для игры.

У сторонних экспертов вызывает также вопрос о предназначении такого большого количества наличности. "Иногда бывает, что казино готовит какие-то эффектные акции, где демонстрирует много наличности, для чего и складируют заранее где-то пачки денег, но сложно понять, зачем такая уж такая большая сумма", - цитирует корейское издание "Чосон Ильбо" слова одного из специалистов сферы игорного бизнеса.

Управляющая компания дает сбивчивые объяснения, которые вызывают еще больше вопросов. Выяснилось, что еще в марте 2018 г. компания Landing International в одном корейском банке получила наличностью банкноты по 50 тысяч вон на общую сумму 30 млрд. вон (более 26 млн. долл.). Официальная цель хранения этих средств - "для инвестиционных нужд". Однако сложно понять, зачем компании из Гонконга понадобилось хранить такую сумму наличностью в Корее, да еще в помещении, которое не является официальным хранилищем казино. Компания-оператор казино Landing Entertainment Korea признала, что деньги были положены по указанию Landing International, но подчеркнула, что похищенные средства к работе казино прямого отношения не имеют, а заведение продолжает функционировать в обычном режиме.

Как предполагают корейские журналисты, ссылаясь на источники в органах, которые ведут расследование инцидента, нельзя исключать вариант, что исчезнувшие деньги имеют отношение к президенту Landing International Ян Чжихуэю. В августе 2018 г. Ян был арестован в Камбодже китайскими следственными органами и возможно был связан с громким коррупционным скандалом вокруг крупнейшего инвестиционного фонда Китая Huarong Asset Management, экс-президент которого в итоге приговорен в КНР за коррупцию к высшей мере наказания.

До ареста Яна открывшееся в Корее Landing Casino за первые четыре месяца работы задекларировало прибыль на уровне более 369 млрд вон, что было больше совокупной прибыли восьми остальных ведущих казино Чечжу. Это сильно удивило экспертов отрасли, но затем последовал арест Яна в Камбодже китайскими властями. Бизнесмен и глава Landing International в итоге был отпущен, но после ареста перестал лично заниматься работой корейского казино, где до этого любили отдыхать и тратить деньги многие китайские миллионеры.

Как отмечает "Чосон Ильбо", ссылаясь на слова коллег пропавшей женщины, 55-летняя малазийка была направлена из Гонконга в корейское казино по личному указанию Ян Чжихуэя. Она с местными сотрудниками практически не общалась, а постоянно связывалась с руководством Landing International в Гонконге. Женщина по-видимому занималась контролем его денег, которые скорее всего и хранились в виде наличности в "секретной комнате" казино. Теперь же деньги пропали. Среди фигурирующих на неофициальном уровне версий - женщина сама украла деньги и сбежала либо она вывезла средства по заданию "настоящего" хозяина этих средств. Официально сотрудники следственных органов Кореи пока отказываются комментировать ситуацию.

Так или иначе видеозаписи с камер наблюдения ничего необычного в поведении исчезнувшей малазийки не показали. По крайней мере нет записей, на которых видно, как она из "секретной комнаты" вытаскивает какие-то сумки или коробки. В этой связи сделано предположение, что она забирала деньги относительно небольшими партиями, чтобы на камерах ничего не было видно, и складировала в другом месте. Сама малазийка скорее всего уже покинула страну. Но вот где сейчас находится 290 кг наличности - большой вопрос. Учитывая большой вес, что затрудняет перевозку через границу, высока вероятность, что коробки с деньгами до сих находятся на корейском острове Чечжу, а за ними рано или поздно приедут другие представители хозяина средств.