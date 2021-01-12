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12.01.2021 19:57
Рубрика: В мире

Вакцина из-под полы

Кто тайно прививал випов Украины
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Скандал, вызванный проведением подпольных прививок от коронавируса для представителей украинской элиты, получил неожиданное развитие.

Выяснилось, что организатором поставки нелицензированной на Украине вакцины Pfizer в киевскую частную клинику оказался близкий знакомый президента Зеленского. Напомним, в начале года украинские СМИ и соцсети возмутились тем, что ряд видных политиков и чиновников, включая премьера, якобы уже привили себя и семьи от коронавируса. Притом что официально на территорию Украины не ввозилась ни одна из ныне известных вакцин. Президент Украины потребовал провести проверку изложенной информации.. На днях стало известно, что организатором незаконной прививочной схемы был некий Роман Гольдман, "эксперт в области пациент-менеджмента", как он сам себя называет. В реальности человек, курсирующий между Киевом и Тель-Авивом на частных самолетах, оказывает украинской элите специфические услуги: организует лечение их самих и близких в израильских клиниках. Его соцсети пестрят совместными фотографиями со звездами украинской политики, в том числе и с самим Зеленским. В офисе президента заявили, что вся история "выглядит как проявление чьей-то аферистической активности".

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