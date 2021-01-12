Одна из крупнейших в мире технологических выставок - Consumer Electronics Show, или CES - впервые в своей истории проходит в онлайн-формате. Никаких толп посетителей, никаких близких контактов - побывать на мероприятиях в американском Лас-Вегасе сегодня может каждый, и даже визу получать не нужно.

Робот против вируса: Ubtech Adibot оснащен УФ-лампой и самостоятельно обеззараживает любые помещения. Фото: UBTECH Robotics

Ковид диктует свою волю высоким технологиям: компании соревнуются, кто сможет сделать лучше жизнь людей, застрявших в квартирах, создают высокотехнологичные маски, ускоряют интернет, подключают к глобальной Сети новые устройства. И, конечно, делают новые смартфоны все более удивительными.

Маска, я тебя знаю

Фото: maskfone.com

2020 год стал "годом масок". Многие шутят, что не в курсе, как выглядит нижняя половина лица у новых знакомых. Некоторые же отказываются носить маску, несмотря на рекомендации медиков. Это, мол, неудобно со всех сторон - трудно слушать музыку, говорить по телефону.

Что могло бы помочь этим несчастным? Устройство под названием MaskFone. В нее уже встроены наушники и микрофон, которые подключаются к смартфону по Bluetooth. Снаружи находятся регуляторы громкости, чтобы владельцу не пришлось лезть в карман и нащупывать клавиши на смартфоне.

В MaskFone встроены защитные фильтры, защищающие и хозяина маски, и окружающих людей от болезнетворных организмов.

Ребята, сворачиваемся

Думали, складные смартфоны вроде Samsung Galaxy Fold или Motorola RAZR - верх технической смысли? Уже нет. LG готовится удивлять мир смартфоном, который сворачивается в рулон. LG Rollable состоит из защитного корпуса и гибкого экрана, который уходит внутрь подобно рулетке или оконным жалюзи.

В арсенале компании уже есть сворачивающийся в рулон телевизор. Стоит недешево - несколько миллионов рублей. Смартфон, хочется верить, будет продаваться по более низкой цене, однако пока это лишь концепт.

Фото: LG Global

В интернет на скорости света

Домашние беспроводные сети, к которым подключается все больше устройств, переживают серьезный кризис. Из-за огромного количества гаджетов эфир "замусоривается" радиосигналами от них, и качество связи падает.

Кризис затронул и старый стандарт Wi-Fi 2,4 ГГц, и относительно новый - 5 ГГц. На выручку к ним приходит новый Wi-Fi 6E, который работает в диапазоне 6 ГГц. Он относительно "свободен", поэтому скорость передачи данных будет высокой.

У технологии есть один недостаток - устройства должны находиться неподалеку от передатчика. В то же время это означает, что сигналы из соседних квартир практически не будут "пересекаться", мешая друг другу. Использовать его будут в первую очередь телевизоры сверхвысокой четкости 8K.

Фото: linksys.com

Робот, убери посуду

Если к роботу-пылесосу, который есть в каждом втором доме, добавить механическую руку с электронными "глазами", получится новый помощник по дому Bot Handy от Samsung.

Робот может использоваться как "третья рука" для множества домашних дел. Он способен сервировать стол перед ужином, налить вина (и, возможно, не пролить его на белую скатерть), а после отнести тарелки, чашки и приборы в посудомойку. Разработчики обещают, что робот в отличие от человека ничего не разобьет - сенсоры могут распознавать, насколько предмет хрупкий. Также роботу можно поручить уборку и загрузку стиральной машины.

Фото: samsung.com

Наклейка от вируса

Фото: iointellisense.com

Известно, что почти любую болезнь лучше "поймать" на ранней стадии. Коронавируса это тоже касается, а за его "поимку" отвечает крошечный прибор размером с монету под названием BioButton. Он размещается на теле и крепится при помощи специального медицинского клея. После включения BioButton начинает отслеживать частоту дыхания, температуру, уровень активности и сна, пульс и другие показатели.

Разработчики из компании BioIntelliSense утверждают, что спустя несколько дней их "наклейка" сможет собрать достаточно данных, чтобы определить инфицирование ковидом на ранней стадии и предупредить человека и его близких о необходимости принять меры.

Новое измерение смартфона

Еще одна новинка выглядит как устройство из фантастического кино. Компания IKIN разработала технологию создания трехмерных голограмм, которую можно использовать с обычными смартфонами. Чтобы оживить картинку на экране, нужно купить специальный аксессуар в виде запатентованной полимерной линзы.

Увидеть такое изображение можно прямо "в воздухе", без использования дополнительных устройств вроде виртуальных очков, а управлять им можно прямо рукой, поворачивая, увеличивая и уменьшая голографический объект, чтобы разглядеть с разных сторон.