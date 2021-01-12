Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса политологов

Новости

В РПЛ готовы ввести еще одну замену в случае подозрения на сотрясение 16:51
Тизер: у продолжения "Венома" будет "взрослый" рейтинг R 16:47
Опрос: Европейцы готовы меньше летать и есть мяса для спасения климата 16:45
В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V" 16:39
Илон Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным 16:37
Умер пострадавший при падении вертолета под Воронежем 16:37
На севере Коми из-за сильных морозов отменили автобусы 16:35
В Москве пенсионерка умерла после налета "черных газовщиков" 16:34
Составлен рейтинг самых популярных авто с каско 16:28
Капитализация социальных сетей рухнула после блокировки аккаунтов Трампа 16:28
Володин: В прокуратуре делают все для защиты прав граждан 16:24
Под Калининградом водитель автобуса переключал передачи шваброй 16:14
Актера Арми Хаммера заподозрили в каннибализме 16:14
В Севастополе откроют театры и кинотеатры 16:07
Нетаньяху запланировал строительство 800 новых поселений 16:05
В Свердловской области загорелся ангар на промышленной площадке 16:00
В Twitter удален аккаунт екатеринбурженки, просившей помощи при пожаре 15:57
В Подмосковье на Крещение откроют более 220 купелей 15:56
Южный Урал получит 150 тысяч доз вакцины от COVID-19 до конца февраля 15:42
Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников 15:40
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей 15:40
Жириновский предложил заменить Трампа в фильме "Один дома - 2" на себя 15:35
Курс евро впервые с 4 января опустился ниже 90 рублей 15:34
Вирусологи описали ключевое отличие COVID-19 от других типов пневмонии 15:31
Умер еще один пострадавший при прорыве теплотрассы в Волжском 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 16:27
Рубрика: Власть

Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса политологов

Текст: Айсель Герейханова
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте конкурса политологов. По его словам, победители проекта смогут поработать экспертами на выборах в Госдуму.

"Конкурс запускается в январе. Планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованы в предстоящей в этом году большой политической кампании у нас в стране: и на региональном, и на федеральном уровне", - рассказал Кириенко журналистам.

Кириенко оценил проекты "Цифрового прорыва"

Он также отметил, что проект нацелен на поиск и отбор перспективных молодых специалистов, а победители смогут пройти обучение по специальной программе и получат в наставники лучших российских экспертов-политтехнологов.

"Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении", - подчеркнул Кириенко.

Отметим, что у конкурса два направления: политические эксперты и политические менеджеры. Принять участие в проекте могут граждане РФ старше 18 лет, у которых уже есть опыт работы в этих сферах.

По словам Кириенко, организатором конкурса выступает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), а за технологию проведения конкурса отвечает АНО "Россия - страна возможностей".

Власть Работа власти Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Курс евро впервые с 4 января опустился ниже 90 рублей
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
В МИД РФ назвали события в Вашингтоне внутренним делом США
Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером