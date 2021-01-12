Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса политологов

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте конкурса политологов. По его словам, победители проекта смогут поработать экспертами на выборах в Госдуму.

"Конкурс запускается в январе. Планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованы в предстоящей в этом году большой политической кампании у нас в стране: и на региональном, и на федеральном уровне", - рассказал Кириенко журналистам.

Он также отметил, что проект нацелен на поиск и отбор перспективных молодых специалистов, а победители смогут пройти обучение по специальной программе и получат в наставники лучших российских экспертов-политтехнологов.

"Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении", - подчеркнул Кириенко.

Отметим, что у конкурса два направления: политические эксперты и политические менеджеры. Принять участие в проекте могут граждане РФ старше 18 лет, у которых уже есть опыт работы в этих сферах.

По словам Кириенко, организатором конкурса выступает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), а за технологию проведения конкурса отвечает АНО "Россия - страна возможностей".